緊派核三公投辯論人選引揣測 經濟部回應了

針對核三公投辯論人選，經濟部表示尊重行政院與民間團體安排。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕和碩董事長童子賢擔任重啟核三辯論正方代表，受到高度關注，而平面媒體報導，經濟部以「無反對公投案理由」不派人，但昨晚行政院公布由能源減碳辦公室副執行長林子倫、台電董事長曾文生兩人上場，引發外界揣測「不同調」，經濟部今鄭重聲明，政府團隊對於核電的立場皆一致，有關公投辯論人選尊重行政院與民團的討論安排。

有關「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」公投案預計8月23日舉行，正反方辯論名單受矚目。

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經濟部今鄭重聲明，政府團隊對於核電的立場皆一致，也已多次重申對於核電使用抱持開放態度，但應在符合核安無虞、核廢有解及社會共識的三大前提下，才有可能進行。

「核子反應器設施管制法」已於114年5⽉23⽇公布實施，依據該法第6條第3項「運轉執照有效期間屆滿後，須再繼續運轉者，經營者得向主管機關申請，經主管機關確認核⼦反應器設施無安全顧慮並審核同意換發執照後，始得繼續運轉」，若核三廠經主管機關確認安全無虞並核發換照，經濟部既是執行單位，基於政府機關「依法⾏政」之立場，就應依據核管法相關規定辦理，沒有反對、支持的問題。

至於公投辯論或說明人選，經濟部沒有特定立場，尊重行政院與民團的討論安排。

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