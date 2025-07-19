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這家半導體公司 成為美對抗外國技術依賴「秘密武器」

2025/07/19 18:22

總部位於維吉尼亞州的諾斯羅普·格魯曼是一家國防公司，每年在美國生產數百萬塊晶片。（取自福斯新聞網）總部位於維吉尼亞州的諾斯羅普·格魯曼是一家國防公司，每年在美國生產數百萬塊晶片。（取自福斯新聞網）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府一直考慮對進口到美國的半導體徵收關稅，台灣、中國和韓國等國家和地區都是主要的半導體生產國。為了減少依賴外國科技鏈供應和日益增加的國安威脅，有一家美國公司諾斯羅普·格魯曼（Northrop Grumman Corp）正在美國生產重要的半導體晶片，被視為是美國產業的「秘密武器」。

美國福斯商業新聞報導，總部位於維吉尼亞州的諾斯羅普·格魯曼是一家國防公司，每年在美國生產數百萬塊晶片。

諾斯羅普·格魯曼表示， 該公司生產的晶片用於軍用飛機、國防地面雷達系統、電子戰系統、太空和氣象衛星以及其他技術。

福斯商業新聞指出，生產一塊晶片通常需要幾週時間，但如果有國家安全需要，國防公司可以加快生產速度 。

諾斯羅普·格魯曼公司高級經理戴夫·沙欣 （Dave Shahin） 告訴福克斯商業新聞，馬里蘭州工廠生產的微電子產品「是這些國防系統的核心」。 沙欣說： 「它們是大腦和神經系統，使這些感測器能夠對周圍的世界做出反應，並最終使它們能夠完成工作並保證我們的國防戰士安全。」諾斯羅普·格魯曼公司幾十年來一直在美國生產晶片，因此處於關鍵產業的「有利地位」。

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