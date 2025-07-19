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台灣家樂福以311億賣給統一 傳義大利業務也要脫手了

2025/07/19 20:14

法國零售巨頭家樂福（Carrefour）近年積極調整戰略。（路透）法國零售巨頭家樂福（Carrefour）近年積極調整戰略。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕法國零售巨頭家樂福（Carrefour）近年積極處分資產，2023年將台灣家樂福以10.02億美元（當時匯率計算約台幣311.64億）賣給統一集團，最新消息傳出，家樂福正在與羅斯柴爾德公司（ Rothschild & Co）就出售其義大利業務的可能性進行合作。

《彭博》19日報導，知情人士表示，家樂福及其顧問羅斯柴爾德公司正評估義大利業務潛在買家。鑑於義大利業務的規模，可能會分幾筆交易出售。

知情人士說，這項交易案仍在進行中，目前尚不確定是否會成功。家樂福代表表示，為了應對不斷變化的市場環境，家樂福剛開始對其涵蓋所有業務和組織模式的業務組合，進行深入的策略評估，但拒絕就具體細節置評，羅斯柴爾德家族的代表也尚未就此置評。

報導說，到 2024 年，義大利將成為家樂福繼法國、巴西、西班牙和比利時之後的第五大市場。家樂福於 1993 年在義大利開設第一家門市，截至去年年底，家樂福在義大利經營 1185 家門市，銷售額達 37 億歐元（約台幣1266億）。

報導稱，家樂福執行長Alexandre Bompard 自2017年起執掌家樂福，他一直試圖透過處分資產等交易來提升公司市值。不過，6月26日，摩根大通將家樂福維持減持評級，並在7月24日家樂福上半年財報公佈前下調目標價，導致家樂福股價跌至30多年來最低水平。

家樂福財務長Matthieu Malige 在4月份第一季財報會議上告訴分析師，資產策略評估進展順利。他當時表示，一旦做出決策並採取了適當的行動，我們將向市場通報最新情況。

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