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捐款給中國要小心？宋慶齡基金會被控斂財 福建60億善款進政府口袋

2025/07/19 17:14

中媒披露，部分公益機構的善款流向地方政府。（法新社）中媒披露，部分公益機構的善款流向地方政府。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國公益基金醜聞連環爆，曾是中國捐款收入第一的河南省級宋慶齡基金會（簡稱宋基會），多年前遭中媒踢爆非法集資，將善款投資房地產，涉嫌將公益項目變更為豪宅。近日中媒又起底福建晉江2家公益機構，高達15億人民幣（約台幣61.5億）的善款竟流向地方政府融資平台。

中媒《財新》19日報導，中國地方債風險未減，卻有公益慈善機構的「善款」也流入其中，構成新的隱性債務。

中國審計署近日在《國務院關於2024年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》中披露，11個地區15戶融資平台等透過發行非標金融產品（不符合國家頒布的統一行業標準和規格）、借款等方式，向1600多人、45家公益組織及村集體融資，新增隱性債務1.5億人民幣（以下同，約台幣6.15億）。

這份報告舉出典型案例，福建晉江融資平台2024年9月以來，向晉江市慈善總會、見義勇為協會等省內9家公益組織，借款15.02億元，部分用於政府投資項目等形成隱性債務。

報導說，儘管中國的慈善組織不能以投資名義提供借款，但並非不能進行投資活動。不過相關規定並未對公益基金參與投資的方式和規範作詳細規定，造成公益和商業的界線劃分模糊，各種「灰色投資」悄悄滋長。

報導特別提及，早在2011年，《南方周末》曾踢爆河南省宋慶齡基金會商業運作有「貓膩」，稱其將大量資金用於放貸，涉嫌非法集資，且將公益資金交由員工持股的關聯公司運營，更有地產投資涉嫌變公益項目為豪宅。宋基會當時解釋，所做一切均屬為公益組織永續發展鋪路的「創新之舉」。但在更多專家學者眼中，其募款行為有大量遊走於法律邊緣。

宋基會醜聞炸開後，《BBC》曾引述中媒報導稱，資產近30億人民幣（約台幣123億）的省級慈善機構河南宋慶齡基金會，僅在2010年就接受捐款10多億元（約台幣41億），居全中國第一，公益支出卻只有1.4億元（約台幣5.7億），引起公眾對慈善捐款下落的關注。

不僅如此，在宋基會的一個公益項目用地中，有5分之4已經改建豪宅，和公益項目根本無關。宋基會的做法被砲轟是借慈善的名義，大量侵吞愛心捐款，還說許多中國慈善機構都存在類似的情況。

批評人士說，中國當局，尤其是地方政府，對慈善機構和慈善捐款的監管力度太弱，對此也沒有明確的法令法規，致使一些不法份子鑽漏洞。

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