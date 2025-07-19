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到美國恐須多繳7千元「簽證誠信費」5大重點一次看

2025/07/19 16:15

CNBC報導，前往美國的遊客將需繳納至少250美元（約台幣7千元）的「簽證誠信費」，高於其他簽證費用，適用所有申請非移民簽證的訪客。（法新社）CNBC報導，前往美國的遊客將需繳納至少250美元（約台幣7千元）的「簽證誠信費」，高於其他簽證費用，適用所有申請非移民簽證的訪客。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒CNBC報導，根據一項新法律，前往美國的遊客將需要繳納「簽證誠信費」（visa integrity fee）。該費用至少為250美元（約台幣7千元），高於其他簽證費用，適用所有申請非移民簽證的訪客，無法豁免，但「可能有機會」申請退費。

根據川普政府最近頒布的「大而美法案」的一項規定，前往美國的遊客將需要繳納「簽證誠信費」。

美國旅遊協會發言人向CNBC旅遊頻道表示，有關新要求的細節很少，這導致「實施過程中將會出現重大挑戰和懸而未決的問題」。

以下是目前已知的情況。

1. 費用是多少？
美國2025財年（2024年10月1日至2025年9月30日）期間，該費用至少為250美元。不過，根據該條款，國土安全部長可以自行提高該費用。此後，簽證誠信費將根據通貨膨脹進行調整。

2. 誰必須支付新費用？
「簽證誠信費」適用於所有需要非移民簽證的訪客，包括遊客、商務旅客和國際學生。

3. 費用什麼時候支付？
根據規定，該費用在簽證簽發時繳納。因此，簽證申請被拒的遊客無需支付費用。

4. 費用是否取代其他簽證費用？
不會，條款規定新費用是「附加」於其他費用的，包括常規簽證費。

休士頓移民律師事務所Reddy Neumann Brown PC的合夥人史蒂文·A·布朗 （Steven A. Brown） 在公司網站上的一篇文章中寫道：例如，一名H-1B工人已經支付了205美元的申請費，一旦這項費用到位，他可能需要支付總計455美元。

此外，該費用必須在「I-94表格費用」的基礎上額外支付，而《大而美法案》將該費用從6美元提高到24美元。任何需要提交I-94出入境記錄（適用於大多數旅客）的人都必須支付該費用。

5. 外國遊客如何獲得申請退費？
根據該規定，為了取回錢，簽證持有人必須遵守簽證條件，包括不接受未經授權的工作，並且簽證有效期不得超過五天。據稱，旅行簽證到期後將會退款。

CNBC最後指出，這項費用尚未實施。目前也尚不清楚何時開始。

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