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總價2千萬內北市買3房？ 這3個行政區最多

2025/07/20 07:00

台北市購屋負擔依舊沉重，民眾若想要入手北市門牌，只能往「老」方向著手。（記者徐義平攝）台北市購屋負擔依舊沉重，民眾若想要入手北市門牌，只能往「老」方向著手。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕總價2千萬元以內仍可在台北市買到三房。根據台北市地政局最新發布的不動產市場動態年報，去年2千萬元以內的三房交易熱區主要分布北投、文山、中山等三處行政區，甚至前十大熱門交易社區，有5個每坪單價不到5字頭。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，台北市近1年房價回檔極為有限，購屋負擔依舊沉重，民眾若想要入手北市門牌，只能往「老」方向著手，老公寓與舊大樓是進場門檻相對低的物件。除蛋白區外，蛋黃區如信義區吳興街、大安區臥龍街、中正區廈門街等區段，都是比較好入手的相對低價區。

老房價親民 文山區最多 

根據該年報資訊，去年總價2千萬元的前十大熱門交易社區高達7個集中在文山區，包括寶來社區、興隆社區、萬芳社區國宅、華園社區、南方桃花源社區、幸福社區以及興福社區，中山區則有京華與康寧華廈，北投區為甲桂林山莊。

房產業者指出，上述十大社區共同特色就是屋齡較大，除南方桃花源社區為37年以外，其它均為40年起跳，其中康寧華廈更達48年。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市市中心區首購入手的門檻高，因此外圍區域相對有一定屋齡的產品比較有機會，因此統計發現低總價的成交主要在外圍區，首購願意買舊一點的房子留在台北市，不過成交件數都不算非常多。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，這些社區單價、總價低的關鍵因素，主要因為大部分是坐落在山坡地上的5層以下老舊公寓，一方面交通、動線條件較差，另外則是過去山坡地不能進行都更，所以交易行情偏低。而即便2023年鬆綁非地質敏感區之山坡地、山線區內危險建物得辦理都市更新，但上述這些社區多半是單一建造執照的大型社區，又缺乏管理組織，因此任何維護、整建、重建的推動工作執行起來，困難重重，因此人老、屋老的問題特別嚴重。

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