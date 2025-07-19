英媒：東京警告在台日企 中國若武攻「撤離只能靠自己」

英國金融時報報導，據兩位知情人士透露，自2022年以來，幾家日本大型公司每年都會進行模擬一旦中國入侵，將如何撤離台灣的員工。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國《金融時報》週六（19日）報導，據知情人士透露，日本政府官員告知在台灣的日本企業，如果中國發動武力攻擊，若需要從台灣撤離員工，就只能「靠自已」（on their own）。

這項消息對做為台灣最大的外商之一的日本企業來說，造成了打擊。東京政府的警告凸顯外國政府和企業在應對潛在兩岸衝突方面所面臨的實際和政治性困難處理。

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《金融時報》上週報導稱，五角大廈已向日本和澳洲施壓，要求他們明確在中美台海戰爭中將扮演什麼角色，這令東京和坎培拉感到為難。兩名日本官員向《金融時報》表示，根據日本和平憲法，日本軍隊只有獲得東道國政府（事主國家）批准才能部署國外。

外交官和企業高層表示，儘管日本政府從未確認此言論為其官方立場，但企業已收到此類警告約3年了。一位參加這次談話的人士稱，日本外交官告訴日企主管，「如果把大量資產投入台灣，就只能靠自己」。這些警告對在台灣的日本企業產生寒蟬效應。

據兩位知情人士透露，自2022年以來，幾家日本大型公司每年都會進行模擬演習，模擬一旦中國入侵，將如何撤離台灣的員工。

參與私部門計畫的一位人士表示，任何撤離都預計將在中國入侵之前進行，但此類行動需要謹慎處理，以避免引起北京的注意，並危及中國工作人員的安全。

日本防衛省則表示，很難回答有關台灣緊急狀態的假設性問題。日本的因應措施將「根據憲法、國際法以及包括和平安全立法在內的國內法律法規，逐一具體實施」。

日本外務省表示，保護海外公民是政府最重要的職責之一。聲明稱，「如果包括台灣在內的世界任何地方出現需要撤離日本公民的情況，我們將盡一切努力支持撤離……採用最快、最安全的方式，並探索所有可能性。」

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