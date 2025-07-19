向蘇姿丰下戰帖？英特爾拚了 這款CPU砍價逾2成

英特爾下調2款CPU價格。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，英特爾近期大幅調降兩款Core Ultra 5 處理器的價格，其中Core Ultra 5 225降價幅度超過20%，此舉被網友認為是向競爭對手AMD下戰帖。

科技媒體《Tom's Hardware》報導，英特爾調降兩款Core Ultra 5 處理器的價格。Core Ultra 5 225 原本建議零售價在 236 美元至 246 美元之間，不過，這款處理器目前在亞馬遜和Newegg上的售價低至 193.79 美元，比廠商建議的零售價低 21%。

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至於Core Ultra 5 225F 最初的售價在 221 美元到 231 美元之間，但在亞馬遜和Newegg上的零售價為 211.24 美元，比廠商建議零售價低8.6%。

這次降價並非僅限於美國市場。Core Ultra 5 225 和 Core Ultra 5 225F 在德國的售價分別大降 26% 和 22%。爆料人Harukaze5719更指出，Core Ultra 5 225F 降幅最多達到 26%。

報導說，Core Ultra 5 225 和 Core Ultra 5 225F 的價格調整看起來更具吸引力，然而，該領域仍有一些競爭對手，例如 AMD 最新的Ryzen 5 9600X，其價格徘徊也在 200 美元左右。

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