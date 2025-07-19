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除獲利飆升沒話說！外媒喊買台積電有3個理由

2025/07/19 14:40

除了獲利亮眼之外，外媒看好台積電股票還有另外3個理由。（彭博）除了獲利亮眼之外，外媒看好台積電股票還有另外3個理由。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（TSMC）近期公佈第2季獲利創紀錄成長，持續受惠於人工智慧（AI）大趨勢。台積電預計還會進一步成長，外國投資媒體Zacks分析主要3個理由，認為現在值得買進台積電股票。

台積電第二季淨利年增60.7%，達3982.7億新台幣，創歷史新高，遠高於預期。台積電第2季營收為9338.0億新台幣，較去年同期成長38.7%，也高於預期。前景樂觀，提振股價。

由於市場對人工智慧晶片的需求保持強勁，台積電第2季銷售額出現成長。該公司包括人工智慧和5G應用在內的高效能運算部門貢獻了第2季60%的營收。此外，市場對台積電3奈米和5奈米製程半導體晶片的強勁需求也推動營收成長。近期公佈的季度業績和樂觀的預測令台積電股價應聲上漲。今年迄今， 台積電股價表現優於半導體電路代工產業。

除了獲利亮眼之外，看好台積電股票還有另外3個理由。

首先是台積電在半導體產業佔據領先地位，它控制著近67%的半導體製造市長，並擁有強大的定價權。率先引入第三方代工模式，也使其在晶片代工領域佔據主導地位。就主導地位而言，所有行業主要參與者，例如輝達、超微和博通都是台積電的主要客戶。相反地，台積電的競爭對手英特爾最近面臨經營困難。

第二點理由是，雖然台積電面臨川普總統關稅政策帶來的阻力，台灣目前面臨32%的關稅，川普也警告將進一步加徵半導體關稅。不過，最近，輝達和超微獲得美國政府的保證，可以向中國發貨，這對台積電來說也是一個好消息。

第三點理由，台積電正在向台灣以外擴張，計劃很快在日本、德國和美國建立製造工廠。建造一座半導體工廠並非易事，它涉及一個複雜而繁瑣的流程。這項技術不僅錯綜複雜，而且需要大量的資本投入。因此，許多先進公司選擇不建造自己的工廠，而是依賴台積電。這種高門檻幫助台積電抵禦了潛在的競爭對手。

在競爭優勢、擴張努力以及在半導體行業中已佔據主導地位的顯著下，台積電已為未來幾年的增長做好準備。

券商也對台積電ADR前景持樂觀態度。他們預測台積電股票的平均短期目標價為244.75美元，較上日收盤價237.56美元上漲3%。最高目標價為270美元，這意味著潛在的上漲空間為13.7%。Zacks對台積電每股收益9.54美元的普遍預期年增15.5%。因此，台積電理所當然地獲得Zacks排名第2位（買入）的評級。

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