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出國塞爆空廚吃飽 外燴及團膳營收創高

2025/07/19 11:56

隨著全球國境陸續解封，台灣國際旅運人次大幅回升，作為供應飛機上旅客與機組人員飲食的「空廚」業績大爆發。（資料照）隨著全球國境陸續解封，台灣國際旅運人次大幅回升，作為供應飛機上旅客與機組人員飲食的「空廚」業績大爆發。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕根據經濟部最新產業經濟統計，隨著全球國境陸續解封，台灣國際旅運人次大幅回升，作為供應飛機上旅客與機組人員飲食的「空廚」業績大爆發，2023年、2024年的空廚營收年增率分別飆升至163.6%及28.4%，規模值均已超越疫情前水準，今年前5月營收持續年增15%，可望帶動外燴及團膳承包業整體營收再創新高。

疫情期間因國境封鎖及嚴格的防疫管制措施，空廚營運面臨巨大挑戰。外燴及團膳承包業在2020年和2021年營收分別大幅年減17.8%及8.2%，空廚營業額更是驟降63.6%、27.5%，營運一度陷入谷底。面對困境，空廚業者展現韌性，積極開展多角化經營以降低衝擊，透過與便利商店聯名推出鮮食，並在超市量販店及網路平台等管道販售冷凍食品，成功拓展了多元銷售通路。

隨著國境自2022起逐步解封，機場旅客人次漸次回升，空廚營收也隨之轉虧為盈，2022年實現了高達74.2%的正成長，進入2023年及2024年，隨著國境全面開放，航班旅運人次大幅回升，空廚營收年增率分別達163.6%及28.4%。

空廚強勁的復甦動能，使得外燴及團膳承包業的整體營收在2023年及2024年分別年增45.7%及13.3%，規模值均已成功超越疫情前的水準；進入2025年前5月，空廚營收持續年增15%，帶動外燴及團膳承包業整體營收續增9.7%。經濟部分析，隨著下半年國定連續假期增加，跨境旅遊熱潮預期將進一步推升，預計空廚業者在全年營收上可望再締新猷。這不僅標誌著空廚業從疫情低谷中強勢反彈，也彰顯其在整體餐飲服務供應鏈中的關鍵地位。

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