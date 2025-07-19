歐盟吞川普高關稅氣炸！最新反擊清單來了

3名知情人士透露，美國總統川普要求對歐盟課徵最低15％至20％關稅。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕此前歐美談判的框架為大部分商品維持10%底線關稅，但3名知情人士透露，美國總統川普要求對歐盟課徵最低15％至20％關稅，較雙方原先討論的10%基線大幅提升，外媒報導，傳歐盟已準備數個反制方案，針對包括對每年價值210億歐元（約新台幣7186億元）的美國進口商品、產業等關稅清單。

先前川普宣布，自8月1日起，對來自歐盟與墨西哥的進口商品徵收30%關稅。金融時報（Financial Times）報導，歐盟已準備數個反制方案。1名外交官員表示，目前歐盟的氣氛已經明顯轉向支持對美採取反制措施，因歐盟「不會接受15%的關稅水準」。

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據傳，歐盟已準備好1份針對美國商品、價值210億歐元的關稅清單，受影響產品如雞肉、牛仔褲等，預計於8月6日生效，另外若談判失敗，歐盟執委會將會針對價值720億歐元（約新台幣2.4兆元）的美國商品徵收關稅，從波音飛機、波本威士忌到汽車都在此列。

執委會據傳正在準備第3套清單，將針對服務業採取措施，知情人士稱，其中包括對數位服務和線上廣告收入徵稅。

根據報導，此前美國與歐盟展開數週談判，達成1個維持多數歐洲進口產品10％基礎關稅的協議架構。但經過數週的架構協議談判後，川普立場似乎更加強硬，用意是在測試歐盟的承受極限，川普要求與歐盟達成的任何協議的最低關稅稅率都在15%至20%之間。

1名歐盟高級外交官說，如果川普堅持15％至20％的永久對等關稅，那麼該稅率將與4月雙方貿易談判開始時一樣高，恐促使布魯塞爾展開報復。

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