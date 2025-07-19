對等關稅僅「頭關」 台75％輸美金額商品待「審判」

今年4月初，美國總統川普宣布啟動「解放日」對等關稅政策，台灣因被課徵高達32%的對等關稅，一度重挫台股。彭博社（彭博社）

〔記者高嘉和/台北報導〕隨著台美「對等關稅」談判掀牌進入倒數，台灣科技業更擔心的是影響更巨大的「232條款調查」。根據投顧最新報告，到今年上半年，台灣對美國出口商品中，高達74.8%的商品金額還被納入「豁免清單」，暫時享有「零關稅」待遇，其中高達75.3%是電腦及周邊裝置（HS 8471）相關產品；也就是「對等關稅影響可控」、但「232調查衝擊難測」，將是影響下半年台股走勢的最重要因素之一。

今年4月初，美國總統川普宣布啟動「解放日」對等關稅政策，台灣因被課徵高達32%的對等關稅，一度重挫台股，主因是投資人擔憂半導體、資通訊設備等對美重要出口產品將遭受重擊，但這波恐慌並未持續太久，隨後因川普宣布對關稅推遲90日，期間僅課徵10%基礎關稅，且公布了「豁免清單」、改納入232調查。

請繼續往下閱讀...

元大投顧統計，到2025年上半年，台灣對美國出口商品中，高達74.8%金額被納入豁免清單，暫時享有「零關稅」待遇，其中電腦及周邊裝置（HS 8471）佔比高達75.3%，其他包括電腦零組件、積體電路、手機等通訊器具、儲存媒體、醫藥製劑等也佔有較高比重。

元大投顧分析，就算美方如期對台灣課徵高達32%對等關稅，市場反應也不會像4月初那樣劇烈，主因是對等關稅對台灣的影響僅限於「不到三成」的非豁免商品，這些多為傳統製造、部分機械與民生品，對台灣科技與金融業的實質影響有限，且在關稅暫緩期間，北美企業已拉高庫存水位，降低了潛在衝擊的程度。

但元大投顧也警告，風險並未完全解除，因美國正依據《1962年貿易擴張法》第232條款進行多項調查，這些調查目的在判定特定進口產品是否威脅美國國家安全︰一旦認定構成威脅，川普有權採取調整措施，包括提高關稅、設定配額或採取其他非貿易措施。

正在進行232條款調查的產品包括半導體、藥品、重型卡車與關鍵礦產等；依目前已結束調查的鋼鐵、鋁、汽車及零組件、銅等產品，皆被課徵25%至50%不等的關稅，透露台灣未來仍可能面臨新一波的高額關稅壓力，尤其半導體作為台灣的支柱產業，其調查結果才是台灣真正需要聚焦的關鍵。

台灣輸美商品豁免項目 電腦及周邊裝置（HS 8471）此類產品佔豁免品項的75.3%。包括自動資料處理設備的其他單元（如顯示卡、伺服器零組件等）佔47.6%（HS 847180）；伺服器整機佔25.9%（HS 847150）；筆電佔1.2%（HS 847130）。 電腦零組件（HS 8473）佔豁免品項的8.2%。 積體電路（HS 8542）佔豁免品項的6.8%。 手機等通訊器具（HS 8517）佔豁免品項的4.1%。 儲存媒體（HS 8523）佔豁免品項的1.7%。 醫藥製劑（HS 3004）佔豁免品項的0.7%。

資料來源︰元大投顧

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法