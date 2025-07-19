晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

對等關稅僅「頭關」 台75％輸美金額商品待「審判」

2025/07/19 11:02

今年4月初，美國總統川普宣布啟動「解放日」對等關稅政策，台灣因被課徵高達32%的對等關稅，一度重挫台股。彭博社（彭博社）今年4月初，美國總統川普宣布啟動「解放日」對等關稅政策，台灣因被課徵高達32%的對等關稅，一度重挫台股。彭博社（彭博社）

〔記者高嘉和/台北報導〕隨著台美「對等關稅」談判掀牌進入倒數，台灣科技業更擔心的是影響更巨大的「232條款調查」。根據投顧最新報告，到今年上半年，台灣對美國出口商品中，高達74.8%的商品金額還被納入「豁免清單」，暫時享有「零關稅」待遇，其中高達75.3%是電腦及周邊裝置（HS 8471）相關產品；也就是「對等關稅影響可控」、但「232調查衝擊難測」，將是影響下半年台股走勢的最重要因素之一。

今年4月初，美國總統川普宣布啟動「解放日」對等關稅政策，台灣因被課徵高達32%的對等關稅，一度重挫台股，主因是投資人擔憂半導體、資通訊設備等對美重要出口產品將遭受重擊，但這波恐慌並未持續太久，隨後因川普宣布對關稅推遲90日，期間僅課徵10%基礎關稅，且公布了「豁免清單」、改納入232調查。

元大投顧統計，到2025年上半年，台灣對美國出口商品中，高達74.8%金額被納入豁免清單，暫時享有「零關稅」待遇，其中電腦及周邊裝置（HS 8471）佔比高達75.3%，其他包括電腦零組件、積體電路、手機等通訊器具、儲存媒體、醫藥製劑等也佔有較高比重。

元大投顧分析，就算美方如期對台灣課徵高達32%對等關稅，市場反應也不會像4月初那樣劇烈，主因是對等關稅對台灣的影響僅限於「不到三成」的非豁免商品，這些多為傳統製造、部分機械與民生品，對台灣科技與金融業的實質影響有限，且在關稅暫緩期間，北美企業已拉高庫存水位，降低了潛在衝擊的程度。

但元大投顧也警告，風險並未完全解除，因美國正依據《1962年貿易擴張法》第232條款進行多項調查，這些調查目的在判定特定進口產品是否威脅美國國家安全︰一旦認定構成威脅，川普有權採取調整措施，包括提高關稅、設定配額或採取其他非貿易措施。

正在進行232條款調查的產品包括半導體、藥品、重型卡車與關鍵礦產等；依目前已結束調查的鋼鐵、鋁、汽車及零組件、銅等產品，皆被課徵25%至50%不等的關稅，透露台灣未來仍可能面臨新一波的高額關稅壓力，尤其半導體作為台灣的支柱產業，其調查結果才是台灣真正需要聚焦的關鍵。

台灣輸美商品豁免項目

電腦及周邊裝置（HS 8471）此類產品佔豁免品項的75.3%。包括自動資料處理設備的其他單元（如顯示卡、伺服器零組件等）佔47.6%（HS 847180）；伺服器整機佔25.9%（HS 847150）；筆電佔1.2%（HS 847130）。

電腦零組件（HS 8473）佔豁免品項的8.2%。

積體電路（HS 8542）佔豁免品項的6.8%。

手機等通訊器具（HS 8517）佔豁免品項的4.1%。

儲存媒體（HS 8523）佔豁免品項的1.7%。

醫藥製劑（HS 3004）佔豁免品項的0.7%。

資料來源︰元大投顧

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財