台積電「財神」到！德國房東賺翻了

台積電與博世、英飛凌、恩智浦半導體共同宣布合資成立歐洲半導體製造公司（ESMC）。圖為台積電董事長魏哲家。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德媒報導，隨著台積電（2330）設廠與英飛淩（Infineon）擴建晶片工廠，德國德勒斯登（Dresden）近期湧入大量外籍工人與技術人力，當地部分房東轉向經營臨時工人宿舍，因為短期住宿需求激增，有些房間已訂滿至年底。

《薩克森日報》（Sächsische Zeitung）報導，35歲的保險與財務顧問布蘭特（Jürgen Brandt）就是近年轉向經營臨時工人宿舍的房東之一。他在德勒斯登南部購買1棟住宅，投入約10萬歐元（約新台幣340萬元）整修，改建為8間雙人房，配備冰箱、網路與烤肉區等設施，提供短期租賃使用。

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布蘭特在德勒斯登與周邊地區持有約70間公寓，原本出租給一般房客，近兩年轉向短租，透過網路平台尋找客源。他透露，每張床每晚25歐元（約新台幣854元），另收清潔費，目前已全數訂滿至年底，需求顯著上升。

布蘭特指出，短期住宿多由建設工地的承包商整批承租，入住者多為來自波蘭等地的外籍勞工。他說，德勒斯登北部晶片產業工地，包括台積電與歐洲合資的歐洲半導體製造公司（ESMC）新廠，以及英飛凌的擴建工程，吸引大量工人湧入，帶動工人宿舍需求成長。

不僅工人宿舍，旅遊短租市場也持續擴大，德勒斯登市府統計，當地目前約有2100間登記為觀光用途的短期出租住宅。

據悉，明年起將有至少500名台積電工程師進駐德勒斯登廠區，屆時除建廠工人外，也可能出現長期外派技術人員與眷屬的住宿需求。

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