美經濟數據和關稅消息好壞參半 國際油價持穩

國際油價週五（18日）小幅下跌，（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國經濟與關稅消息好壞參半，抵消了歐盟最新對俄羅斯制裁引發的供應憂慮影響，國際油價週五（18日）小幅下跌，但基本變動不大。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌20美分，或0.3%，收每桶67.34美元。

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布蘭特原油期貨下跌24美分，或0.3%，收每桶69.28美元。

兩大原油指標期貨，本週皆下跌約2%。

美國7月消費者信心有所回升，且通膨預期持續下降，通膨減緩將使聯準會（Fed）更容易降息，進而降低民眾借貸成本，促進經濟成長與石油需求。但另一方面，由於高抵押貸款利率和經濟不確定性阻礙了購屋需求，6月獨棟住宅開工量降至11個月以來新低，顯示住宅投資在第2季可能再次萎縮。

另據英國《金融時報》週五報導，川普正推動與歐盟達成協議時，設定最低15%至20%的關稅；報導還指出，即便雙方達成協議，白宮仍考慮將互惠關稅設定在超過10%的水準。

在歐洲方面，歐盟達成第18輪對俄羅斯的制裁協議，進一步祭出打擊俄國石油與能源產業的措施。

歐盟外交官表示，歐盟將全面禁止進口任何來自俄羅斯原油所製成的石油產品，但這項禁令不適用於來自挪威、英國、美國、加拿大與瑞士的進口。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）也在 X 平台上表示，歐盟此次措施還包括將俄羅斯石油巨頭俄羅斯石油公司（Rosneft）在印度的最大煉油廠列入制裁名單。

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