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台灣關稅何時開獎？蕭美琴曝談判現況

2025/07/19 09:25

副總統蕭美琴。（資料照）副總統蕭美琴。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近期陸續向各國公布最新對等關稅稅率，但台灣遲遲未收到通知函，對此副總統蕭美琴18日出席台灣外國記者會對談活動，表示台灣談判團隊正與美方日以繼夜努力，爭取達成互惠關稅協議，致力實現貿易平衡，同時進一步深化投資、科技及其他領域的雙邊合作。

據總統府公布的新聞稿，蕭美琴談及「拓展國際夥伴關係與經貿韌性」時，指出台灣經濟與全球經濟高度連結與整合，是全球科技供應鏈的重要環節，同時也倚賴全球市場以持續成長與繁榮。

蕭美琴表示，台灣持續與美國等志同道合的國家建立夥伴關係；談判團隊正與美方日以繼夜努力，爭取達成互惠關稅協議，致力實現貿易平衡，同時進一步深化投資、科技及其他領域的雙邊合作。

另根據《法新社》報導，蕭美琴表示：「我們當然希望在8月1日之前達成協議。」並表示，美國確實是台灣非常重要的貿易夥伴，而美國也需要台灣支持有彈性的供應鏈、支持製造業和一些高階技術。

蕭美琴指出：「近年來，我們在技術發展、經濟、成長和繁榮方面確實相互依靠。」報導表示，台灣是全球晶片製造強國，川普先前曾指控台灣竊取美國半導體產業。台灣對美國出口的約60%是資訊和通訊技術，其中包括晶片。

蕭美琴提到，為保持競爭力與永續發展，臺灣正積極推動兩項關鍵轉型，包括人工智慧與淨零碳排，在人工智慧（AI）方面，正投資數據基礎設施、培育本地人才，並推動先進科技負責任的應用，致力發展民主化的人工智慧。

另外在能源方面，台灣致力電網系統現代化，以提升韌性與穩定性，同時持續部署再生能源與新型儲能系統，也保持開放態度，積極探索全球發展中的新型潔淨能源技術，以因應未來日益增長的需求。

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