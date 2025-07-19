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買ETF很安全？專家揭開散戶最常陷入的投資迷思

2025/07/19 10:39

購買ETF是許多投資人尋求分散風險時常見的選擇，但根據華爾街一位策略師的說法，這項熱門投資工具可能無法達到投資人所預期的效果。（彭博）購買ETF是許多投資人尋求分散風險時常見的選擇，但根據華爾街一位策略師的說法，這項熱門投資工具可能無法達到投資人所預期的效果。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕購買ETF是許多投資人尋求分散風險時常見的選擇，但根據華爾街一位策略師的說法，這項熱門投資工具可能無法達到投資人所預期的效果。Piper Sandler的首席投資長兼投資組合策略主管坎特洛維茲（Michael Kantrowitz）認為，雖然ETF確實是對投資人有幫助的工具，但投資時仍需謹慎，因為和15或20年前相比，現在買進指數型基金實際上會面臨更多單一公司的風險。

ETF被廣泛認為是讓投資變得簡單的工具，特別對一般散戶來說相當便利，任何人都能透過購買這種一籃子證券，來達成分散風險的目的，投資人只要選定一個主題，鎖定該ETF代碼並買進，然後就能等待回報。

但坎特洛維茲接受《商業內幕》（Business Insider）採訪時透露，他對投資於廣泛市場指數的看法保留，特別是在當前市場高度集中化的情況下。

坎特洛維茲說：「與15或20年前相比，現今投資人購買指數型基金時，實際上暴露在更多與個別企業相關的風險中」、「你以為自己投資的是整體指數，但實際上你的風險集中在7到10檔股票身上。若AI題材走弱，影響不見得會波及所有股票，但可能會嚴重衝擊那些依賴AI權重的指數型基金。」

坎特洛維茲進一步指出，即便是使用特定產業類別ETF來分散投資，也不一定是明智之舉。ETF存在所謂「追蹤誤差」的問題，也就是基金的實際表現無法完全貼近所追蹤的指數。

事實上，大型科技公司在市場中的集中程度已達歷史高點。Apollo首席經濟學家斯洛克（Torsten Sløk）的分析發現，標普500指數中市值最大的前10家公司，其估值水準甚至已高於網路泡沫時期。這代表，投資人若透過標普500基金尋求分散風險，但實際上卻有超過30%的資產集中投資於「科技七雄」（Magnificent Seven）上。

美國證券交易委員會（SEC）規定，分散型基金中的單一股票資產配置不得超過25%。這項規定也使得特定產業的ETF，往往必須限制對蘋果（Apple）或輝達（Nvidia）等主導市場公司的曝險比例，就算這些企業在實際指數中的比重遠高於此。

舉例而言，2024年標普500科技類股漲幅達38%，但主流科技ETF「SPDR科技類股ETF」（XLK）僅上漲25%。坎特洛維茲指出，這種差異在市場集中度較高的產業中更加明顯，例如通訊服務與非必需消費品板塊，「由於這些ETF存在集中度與權重設計問題，所以你以為自己買進的是某種東西，但其實你真正所持有的東西，並不是你所買的。」

不過坎特洛維茲並未全面否定ETF的價值，也認為並非所有ETF都容易面臨這種風險。他建議投資人可選擇主動管理型策略，包括主動式ETF、共同基金，甚至是挑選個別股票。

坎特洛維茲也並未排除大型優質股的投資機會，例如目前在指數中佔主導地位的部分科技巨頭。但投資人如果投資的目的，是追求真正的多元化投資分散風險，那他就建議投資人不應該完全依賴傳統的指數型ETF，而應積極尋找更具策略性的投資方式。

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