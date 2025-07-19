外媒關注台灣關稅進度！細揭川普遲未開獎背後關鍵

台灣目前仍未收到川普關稅通知。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本向20多國發出最新關稅稅率通知，但台灣迄今仍未收到，外媒分析指出，台灣雖燃起一絲審慎的樂觀情緒，但關稅威脅等議題仍籠罩台灣，主因在於川普政府政策難以預測，加上在關稅戰中的高度不確定性，加深了與美國談判的複雜性。

綜合《BBC》、《南華早報》報導，4月川普宣布向全球課徵對等關稅，其中台灣被課徵32%關稅，隨後川普又宣佈授權暫停實施90天，以便與各國進行貿易談判。據分析人士稱，自4月以來，台灣和美國官員已舉行3次會晤，包括本月舉行的會談，這表明雙方都在努力找到解決方案。

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然而，分析人士本週表示，迄今為止台灣方面尚未致函，這意味著雙方仍在談判，以將美國新的關稅保持在對台灣可控的水平。台灣為眾多美國科技公司供應先進的半導體。

分析指出，雖然台灣未被列入首批將於2025年8月1日起實施25%至40%關稅的14個國家名單，這讓台北燃起一絲謹慎的樂觀情緒，但關稅威脅及「疑美論」依然籠罩台灣。新加坡星展集團研究部表示：「現在，對台灣來說，互惠關稅不再那麼令人擔憂了。」

行政院10日透露，我方尚未接獲關稅通知信，而行政院談判團隊7日於美國華府進行實體會晤後，已對關鍵議題凝聚共識，並對後續發展交換意見，雙方認可談判會持續推進，並洽約下一輪實體談判，將正面樂觀看待。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授陳奕帆表示：「目前他們仍處於最後一輪談判，因為他們正試圖最終達成協議。」他預測，雙方在汽車貿易和美國農產品出口的關稅稅率問題，仍未達成一致，但將在8月1日前達成協議。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生則分析，美台談判緩慢（或複雜）的關鍵，在於台灣半導體出口與美國肉製品進口。他認為，半導體為台灣提供了與美國談判的強大籌碼，但擴大美豬、美牛進口則是白宮的堅定要求，雙方的角力與磋商導致談判進展緩慢。

《南華早報》指出，最初的32%的關稅稅率讓台灣許多人感到意外，因為台積電（2330）宣布加碼在美國亞利桑那州投資，並贏得川普的讚譽。

而先前川普屢次公開表示，台灣竊取美國半導體技術，揚言要課重稅，華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）非常駐研究員宋文笛分析，川普眼中並無「敵友」之分，其傾向是直觀的「付錢才能玩遊戲」（insert coin to play）。

他指出，各國需向美國「表達誠意」，以贏得白宮青睞。因此，對川普而言，台灣是否「竊取」美國半導體產業並不重要，只要台灣願意將其在全球半導體產業的利潤公平分享給美國，即可成為美國的夥伴。

鑑於台積電多次承諾加碼對美國投資，宋文笛表示，川普很可能已將台灣視為願意與美國「共榮」的商業夥伴，這意謂「台灣短期內不會面臨被美國拋棄的地緣政治風險，且在經濟上，台灣仍將保留進入美國市場的機會」。

邱達生也說，台灣在多個關鍵領域向美國展現了善意和戰略聯盟，包括增加對半導體製造業的投資，這些舉措體現了台灣不斷努力加強經濟聯繫、減少潛在的貿易摩擦。

台灣經濟研究院副研究員錢思敏告訴《BBC》，川普策略是談判若談不攏條件，就先祭出高關稅，因此對尚未收到關稅通知的台灣而言，談判顯然有所進展，還「很有得談」。

他說：「台灣政府在某些方面應會滿足川普條件。換言之，美台關稅談判的緩慢，反而顯示台北與美國的談判有所進展，川普因此無需急於以高關稅施壓。」

根據美國貿易代表辦公室網站數據，2024年台灣對美國出口1163億美元，較2023年增加32.5%，也佔2024年1586億美元雙邊貿易總額的大部分。而台灣自美國進口424億美元，兩國貿易順差739億美元，較2023年成長了54.6%。

分析師表示，如果美國仍決定徵收約30%的關稅，台灣的中小型科技公司將陷入困境，關稅可能會由出口商和進口商分攤，並可能將成本轉嫁給消費者。

但報導也表示，鑑於美國市場的規模，這些公司仍可能向美國市場銷售產品。而星展銀行的研究報告稱，如果半導體關稅擴大到廣泛的資訊和通訊技術產品，「那將帶來重大挑戰」。

美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）告訴《BBC》，台灣政府正努力安撫國內與市場憂慮，強調與美國的談判持續進行，盼達成互利結果。匿名消息提示該商會，暗示最終關稅「不至於太糟」，延遲通知或意味台灣未被列為重點高關稅目標。

他指出，「假如美國提出的關稅過高，可能在台灣引發反美情緒，影響民進黨在立委補選，並使美台關係更趨複雜」。

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