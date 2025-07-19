多頭來了！投顧：台股今年只漲1.51％ 短線有噴出可能

投顧法人表示，台股今年只漲1.51%， 短線有噴出大漲可能。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，今年以來截至7月18日為止，台股僅上漲1.51%，表現仍落後韓國、香港、新加坡等亞洲各國。投顧機構表示，從大盤走勢看，台股已經有壓不住的趨勢，本週三、週五因為突發利多出現跳空，指數上漲腳步加快，尤其，科技業表現優於預期，短線有噴出大漲可能，建議投資人應注意。

利多連發，大盤指數加速上漲！首先是美國放寬對輝達H20晶片銷往中國的禁令，輝達股價錦上添花，其次，本周台積電法說，釋放優於市場的訊息，激勵台股走勢。投顧指出，台股除了週一拉回，後續四天連續收紅，加權指數一週上漲632.10點，漲幅2.78%，收在23383.13點。

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不過，就亞洲股市表現來看，今年以來，仍是韓國「一枝獨秀」、漲幅高達32.86%，位居全亞洲之冠，其他國家包括：香港今年漲23.76%、新加坡漲10.61%、上海綜合漲5.45%、印度漲4.53%、印尼漲3.28%、台灣漲1.51%。

另外，日本下跌0.19%、馬來西亞跌7.09%、泰國跌13.83%。換言之，台股表現還在落後階段，補漲的機會大。

就法人方面，集中市場本周外資買超611.27億元，投信買超36.37億，自營商含避險買超214.08億元，因此，三大法人合計買超861.71億元，也顯示資金面看好台股後市。

進一步看，儘管川普還在連發關稅函，單看個別國家都是關稅重擊，但從通案來看，就變得大家都受一樣影響，沒什麼差別。永豐投信指出，尤其，在科技股方面，因為解除H20晶片的銷售禁令，讓AI受到推波助瀾，硬體廠商受惠，對台灣來說，無疑是繼續獲利。

永豐投信表示，從走勢看，台股一路過關斬將已經逼近2萬3500點，年度表現竟然反超為「正報酬」，也就是台灣上漲1.51%，本波段從6月初起漲，其間由於多項因素干擾，由於市場半信半疑，如今在台積電利多大燈照明下，股市有可能出現爆衝，因此注意盤中量能變化，量小安全、量大危險。

「短線小心，長線樂觀」！永豐投信認為，短線要注意，因為市場樂觀情緒上升、導致市場爆量，因此，AI主流股持股續抱，不建議追高；落後補漲股短打當沖、不可戀棧；如果有明顯回檔，則是長線布局機會。預估指數區間22800點~23800點。

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