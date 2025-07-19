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第55屆全國技能競賽開賽 全國1231位好手齊聚競技

2025/07/19 08:13

第55屆全國技能競賽開賽，全國1231位好手齊聚競技。（勞動部提供）第55屆全國技能競賽開賽，全國1231位好手齊聚競技。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為期3日的第55屆全國技能競賽，賽程在今（19）日進入最後一日，1231位來自全國各地的好手，齊聚競技爭取成為國手、代表台灣參加亞洲及國際技能競賽的資格，總統賴清德明（20）日也將2度親臨閉幕暨頒獎典禮，揭榜競賽成績，並親自為優勝選手頒獎。

由勞動部舉辦的「第55屆全國技能競賽」暨第3屆亞洲技能競賽及第48屆國際技能競賽國手選拔賽，於7月17至19日在台北南港展覽1館及2館，進行為期３日的盛大技能競賽。本屆競賽主軸為「我的極限 不被定義」，展現選手各憑本事拿出實力，於賽場上燃燒鬥志與拚勁，爭取最大榮譽。

勞動部長洪申翰日前在會場聆聽各職類裁判長，解說每一種職類的專業和不容易，也試做了汽車板金其中一個環節。洪申翰指出，這些投入技能競賽的選手，未來進入職場後，如何能有更好的勞動條件和待遇，需要勞動部做更多努力。

勞動部指出，此次的賽事，以準亞洲賽規格辦理，包含青年組56個職類，青少年13個職類，共69個職類，共有來自全國各地、1231位好手齊聚競技，獲得前3名的選手，將有機會進一步角逐成為國手，代表參加我國主辦的第3屆亞洲技能競賽，以及明年在上海舉辦的第48屆國際技能競賽。

為了推廣技職教育，今年的會場，也規劃「星技園」主題展示區，除了讓民眾瞭解技能競賽歷史沿革、類群於百工百業的發展，也同時舉辦主題講座，邀請歷屆國手、業界專家與職人現身經驗分享。此外，今年的會場，延續往年頗受好評的「技能體驗站」，提供6大職類群、打造4個體驗站點，由專業講師現場帶領及示範，讓民眾以有趣且生活化的方式體驗各類技能。

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