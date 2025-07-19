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漏洞難堵？墨西哥官員：中企可能保有美加墨協議免關稅待遇

2025/07/19 00:22

自川普重返執政，美中貿易緊張升溫。（路透）自川普重返執政，美中貿易緊張升溫。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕墨西哥駐中國大使館官員特魯希略（David Trujillo）指出，在墨西哥的中資企業「不太可能」被排除在美墨加自由貿易協議（USMCA）之下的優惠待遇。他說，即使該協議將在明年重審，「但沒有跡象顯示將針對中國企業實施限制」。

美國總統川普第一任期的關稅措施，促使許多中國企業將生產線遷移至墨西哥，墨西哥成了中企海外投資的熱門地點。USMCA允許墨西哥產品在一定比例於北美生產，就可以免稅進入美國。

然而隨著川普重返執政，美中貿易緊張升溫，對於在墨西哥的中企是否還能獲得相關好處，引人質疑，尤其是近期華府的鋼鋁關稅已被視為是破壞該自由貿易協議的舉措。

特魯希略說，對USMCA的修訂可能聚焦於緊縮原產地規則要求，這意謂企業必須在當地生產更多產品才能符合條件，而非對特定國家實施限制。他補充，「對於汽車等關鍵產業，目前的要求是75%，未來該比例可能更高」。

他說，「這表示不僅是中國企業，希望在北美地區生產產品的其他國家公司，將必須讓更多生產在地化」。

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