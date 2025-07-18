美國櫻桃價格腰斬 亞洲「這國」爽翻狂掃貨

美國櫻桃價格走跌，越南進口量大增。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越媒指出，由於中國收緊美國櫻桃的進口，美國櫻桃以史上最低價抵達越南，每公斤價格比去年同期便宜50%，買氣搶搶滾，進口量也大幅攀升43%。

《越南快訊》18日報導，近期，越南超市和進口水果店以低廉價格促銷美國櫻桃，引發熱議，一些大型連鎖超市甚至推出每公斤18.9萬越南盾（約台幣208元）的促銷價，價格為去年同期的一半。

請繼續往下閱讀...

MM Mega Market 說，美國櫻桃以每公斤僅 18.9萬越南盾的促銷價出售時，購買力很強。

胡志明市一家進口水果店老闆Hanh說，今年美國櫻桃不僅供應充足，而且價格便宜。目前，美國櫻桃每公斤約30萬越南盾（約台幣330元），比去年便宜50%。她的店每月進口約一噸，比去年增加一倍。

越南便利商店之王-WinCommerce 也表示，7月8日至7月23日展開美國櫻桃促銷計劃，每公斤售價29.9萬越南盾（約台幣329元），比原價低16萬越南盾（約台幣176元），吸引消費量大幅成長，與去年同期成長140%。

根據越南果蔬協會統計，櫻桃是今年前五個月進口量成長顯著的水果之一，進口金額達2800萬美元（約台幣8.2億），較去年同期成長43%。隨著進口關稅降低，預計櫻桃價格將回落，並更具競爭力，越南民眾將能夠以低廉的價格享用優質的產品。

報導說，儘管中國暫停對美國商品加徵額外關稅，但基本關稅水準仍使美國商品難以與享有貿易協定優惠待遇的智利競爭。過去中國曾占美國櫻桃出口很大一部分，現在因關稅問題造成對中出口下滑，而越南則正與美國談判，將把美國商品的進口關稅降至0%，使得美國進口商品價格走跌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法