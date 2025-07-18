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全球陷AI「瘋潮」！ 經濟學家示警：泡沫破裂將比dot.com崩盤更慘烈

2025/07/18 22:21

全球陷入AI狂潮，經濟學家提出AI泡沫警告。（路透）全球陷入AI狂潮，經濟學家提出AI泡沫警告。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國資產管理公司「阿波羅全球管理」首席經濟學家斯洛克（Torsten Sløk）警告，人工智慧（AI）公司估值及其股價已比2000年代初期的dot.com（網路）公司更加膨脹，顯示規模更大的崩盤可能來襲。

他提到投資人對輝達、微軟、蘋果、Google等10家表現最佳的AI公司的投資說，當前AI企業與1990年代晚期至2000年代初期dotcom公司間的唯一區別，就是AI公司的估值過高。

美國科技媒體《Tom's Hardware》報導，在世紀之交，網路科技是相對新穎的技術與現象，而創投家看到當中的獲利潛力，在20世紀最後5年，他們投資該領域數兆美元，上市網路公司的股價飆漲，最後市場需求急遽下滑，股價崩跌。

至2000年代初期，許多相關公司破產，亞馬遜等產業巨頭損失大量投資、收益與市值。

斯洛克認為，主要AI公司，包括蘋果、微軟、OpenAI、Meta、Google、亞馬遜以及其他企業，恐面臨類似狀況，因為這些公司的估值與股價，在AI創投的投資驅動下，近幾年飆漲。

他認為，這樣的暴漲與這些企業的獲利潛力完全不符。他指出，AI榮景期股市的獲利，絕大多數都是這些頂級個股的優異表現，而這樣的情形不會一直持續下去，由於該榮景規模更大，泡沫破裂的情況，將比網路泡沫破裂更糟。

報導說，儘管斯洛克沒有提出AI泡沫破裂的可能時間表，但即使是非經濟專業人士也很清楚，一些大型科技公司揮霍的資金是難以為繼的。

OpenAI近期指控Meta提供1億美元的簽約獎金，挖角該公司AI人才，此前，Meta投資ScaleAI公司140億美元。CoreWeave也投資60億美元於一個新的AI中心，亞馬遜或許加碼80億美元投資Anthropic，更遑論輝達計畫投資5000億美元，打造美國AI基礎建設。

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