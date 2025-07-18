越打越嗨？CNBC曝以色列證交所從低點飆漲200％

外媒指出，儘管以色列一直維持多線作戰，當地股市仍表現亮眼。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕CNBC指出，儘管以色列一直維持多線作戰，經濟狀況依然樂觀，主要得益於大量的外國投資及最近與伊朗12天衝突後投資人信心恢復，以國股市表現優於其他中東股市。其中，本身就是上市公司的特拉維夫證交所股價，更較 2023 年 10 月以哈衝突的低點大漲 200% 以上。

報導指出，以色列股市目前處於歷史最高水平，在 2023 年 10 月 7 日開始的 22 個月戰爭之中，以色列股市漲幅贏過其他中東國家股市。

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報導稱，以色列一直進行多線作戰，維持著數十萬軍隊的動員，這些軍隊通常只是以色列勞動力的一部分。目前，以色列正面臨戰爭罪指控，同時也要應對大規模抗議運動和國內政治動盪。儘管如此，以色列的經濟狀況依然樂觀，這得益於大量外國投資，以及最近與伊朗12天衝突後投資者信心恢復。

報導提及，2023年 10 月以色列遭哈瑪斯襲擊後的一個月內，特拉維夫證交所股價最初下跌 23%，到 2024 年第一季已超越戰前水平。截至今年7 月 17 日，特拉維夫證交所股價已較 2023 年 10 月的低點上漲 200% 以上。

根據特拉維夫證交所7月發布的報告，2024年以色列資本市場新增交易帳戶約16.1萬個，與2023年相比增長三倍。2025 年上半年將再開設 8.7萬個新交易帳戶，其中約 3.3個帳戶是投資公司。

報導說，2023年第四季因戰爭引發私人消費和投資大幅萎縮，以色列GDP萎縮近20%，全年GDP仍溫和成長2%，2024年進一步成長1%，主要得益於政府支出。今年6月，OECD預測以色列2026年經濟將成長4.9%。

以色列 Startup Nation Central 執行長哈森（Avi Hasson）認為，以色列的經濟成功很大程度要歸功於科技業，高科技產品和服務佔以色列GDP的20%，佔國際出口的56%，某種程度上要歸功於政府對研發的大力投入。

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