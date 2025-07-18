台股創5個月新高 法人示警7~8月恐轉弱

台股創5個月來新高，投信表示，許多個股價格在相對低檔，若遇拉回應擇優布局。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股利多齊攻，今（18）日大盤指數創下5個月來新高，吸引買盤進駐，投信法人指出，股市已經反彈6000點，獲利了結賣壓仍沉重，許多個股價格在相對低檔，尤其，融資尚在低檔，籌碼尚穩定，因此，若遇拉回可逢低進場。

今日受台積電法說利多激勵，台股加權指數震盪走高，眾多利多推升指數持續上攻，終場大漲269.85點，指數收在23383.13點，台股周線連四紅，單周累計上漲632點。

請繼續往下閱讀...

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，在AI股帶頭衝之下，台股再創波段高點，如果從4月盤中最低點17306.97點計算，大盤波彈已達約6000點，後市漲多獲利了結賣壓加重，加上關稅未確定，市場觀望氣氛濃厚，因此，台股短線震盪加大。

沈建宏指出，由於技術面已反彈超過6000點，加上第三季總體面有對等關稅爭議、美國舉債上限、降息與否等不確定性，以及5~6月新台幣兌換美元匯率強升，綜合來說，由於第二季台股企業獲利恐低於原先預估，因此，預期7~8月台股表現，可能不若5~6月強勢，大盤震盪將加劇。

台新投信表示，後市關注的變數有五大點，包括：一、美國的對等關稅大戰，各國最終稅率是否再對股市造成衝擊? 二、川普對半導體或藥品課徵專項稅的幅度；三、FED對未來降息態度是否轉變；四、以色列與中東國家等地緣政治問題是否加劇；五、7月中旬起台灣與美國企業第二季財報、法說會及第三季展望。

考量AI產業趨勢越趨明確，受益族群增加，即使大盤已經反彈不少，許多個股還是相對低檔，過去反彈漲幅有限，融資尚在低檔，因此，一旦大盤指數拉回，建議應擇優布局。看好類股包括: AI供應鏈受惠如軟體、資安、高股息殖利率族群、光通訊供應鏈、關鍵零組件、半導體上游材料、低軌道衛星、機器人供應鏈及生技類股等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法