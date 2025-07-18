晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股創5個月新高 法人示警7~8月恐轉弱

2025/07/18 22:51

台股創5個月來新高，投信表示，許多個股價格在相對低檔，若遇拉回應擇優布局。（資料照）台股創5個月來新高，投信表示，許多個股價格在相對低檔，若遇拉回應擇優布局。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股利多齊攻，今（18）日大盤指數創下5個月來新高，吸引買盤進駐，投信法人指出，股市已經反彈6000點，獲利了結賣壓仍沉重，許多個股價格在相對低檔，尤其，融資尚在低檔，籌碼尚穩定，因此，若遇拉回可逢低進場。

今日受台積電法說利多激勵，台股加權指數震盪走高，眾多利多推升指數持續上攻，終場大漲269.85點，指數收在23383.13點，台股周線連四紅，單周累計上漲632點。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，在AI股帶頭衝之下，台股再創波段高點，如果從4月盤中最低點17306.97點計算，大盤波彈已達約6000點，後市漲多獲利了結賣壓加重，加上關稅未確定，市場觀望氣氛濃厚，因此，台股短線震盪加大。

沈建宏指出，由於技術面已反彈超過6000點，加上第三季總體面有對等關稅爭議、美國舉債上限、降息與否等不確定性，以及5~6月新台幣兌換美元匯率強升，綜合來說，由於第二季台股企業獲利恐低於原先預估，因此，預期7~8月台股表現，可能不若5~6月強勢，大盤震盪將加劇。

台新投信表示，後市關注的變數有五大點，包括：一、美國的對等關稅大戰，各國最終稅率是否再對股市造成衝擊? 二、川普對半導體或藥品課徵專項稅的幅度；三、FED對未來降息態度是否轉變；四、以色列與中東國家等地緣政治問題是否加劇；五、7月中旬起台灣與美國企業第二季財報、法說會及第三季展望。

考量AI產業趨勢越趨明確，受益族群增加，即使大盤已經反彈不少，許多個股還是相對低檔，過去反彈漲幅有限，融資尚在低檔，因此，一旦大盤指數拉回，建議應擇優布局。看好類股包括: AI供應鏈受惠如軟體、資安、高股息殖利率族群、光通訊供應鏈、關鍵零組件、半導體上游材料、低軌道衛星、機器人供應鏈及生技類股等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財