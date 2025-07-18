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東元布局馬國有成 承攬資料中心機電工程

2025/07/18 19:27

東元強攻東南亞資料中心商機。圖為董事長利明献。（資料照）東元強攻東南亞資料中心商機。圖為董事長利明献。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）今年加大耕耘東南亞市場的力道，今日該公司指出，在3月份於馬來西亞併購NCL Energy機電工程公司後，東元接連在雪蘭莪與新山兩地取得資料中心相關標案，建置容量達到178MW，合約總值近馬幣1.7億元（約新台幣11.7億）。

東元董事長利明献表示，這兩項重要工程接案，凸顯東元在超大規模資料中心領域的高階技術實力，也展現智慧能源團隊在國際市場的工程整合與履約能力；隨著馬來西亞成為東南亞的資料中心樞紐，此次標案落袋，有助於東元擴大資料中心基礎建設商機布局。

東元表示，此次取得雪蘭莪州Elmina Business Park案，工程內容包括伺服器機房安裝與超大規模光纖網通系統設施建置，而柔佛新山的Sedenak Tech Park案，則同樣聚焦於超大規模資料中心的光纖解決方案施工。

東元表示，大型國際科技企業正加速在東南亞部署超大規模資料中心，東元將持續爭取全產品進入該領域的商機，擴大資料中心業績版圖。

東元也透露，除馬來西亞，智慧能源事業群近期在新加坡執行的資料中心機電工程，將安裝全球首條約1.39C等級的超大規模光纖電纜，協助業主建構高速、穩定且具擴充性的傳輸骨幹，強化整體資料中心效能。

東元在新加坡已有超過10年的資料中心機電工程經驗，累計承攬的資料中心網通工程，涵蓋高速通訊、光纖佈線及弱電系統整合等建置量超過240MW。

除了豐富的工程實績和經驗，東元也生產提供資料中心建置的核心機電產品，包括馬達、匯流排、發電機、變壓器、配電盤等模組化解決方案。

東元指出，在台灣、東南亞各國已累計超過700MW的工程實績，東元將持續結合國際專案經驗與在地執行團隊的優勢，提供可靠、有效率、且具有彈性的一站式解決方案，打造智慧能源與機電工程整合的領導品牌。

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