鴻海強化先進技術投資 砸17.6億投資私募基金

鴻海近年積極強化智慧製造與高端運算基礎建設，包括AI伺服器組裝、人形機器人模組設計。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）集團持續強化全球資產配置，旗下子公司鴻棋國際投資將出資6000萬美元（約新台幣17.6億元）投資新設私募基金 Oceanus Growth Fund, L.P.，以作為長期策略投資。該基金聚焦於AI、生技與新興科技產業，鴻海本次出資金額約占其籌資規模的20%，市場解讀鴻海此舉意在強化對前沿技術的投資布局，補足中長期成長型資產動能。

根據基金方發布的投資人信函內容，Oceanus Growth Fund 為主題式成長型基金，長期持有並配置於AI基礎設施、資料中心、自駕車技術、視覺感測、人形機器人與消費科技等領域。

請繼續往下閱讀...

鴻海指出，目前雙方尚處於簽署投資意向書階段，後續將就交易條件進一步協商，依談判進度完成投資作業。本次交易金額占集團總資產僅0.038%，亦不涉關係人交易，主要目的為進行長期投資佈局。

外界關注，鴻海此次的出資金額已接近基金總額的五分之一，顯示將成為早期關鍵投資人之一。法人指出，近年國際大型集團積極透過私募基金參與新創及創新技術投資，鴻海此舉除可擴大布局半導體、AI與智慧製造核心以外，也有助於補足集團在非控股資產上的投資彈性。

Oceanus 基金在其年報中也提及，未來將持續鎖定與AI產業鏈關聯密切的應用場景，包括以機器視覺為基礎的檢測技術、智慧駕駛與人機互動方案，相關布局與鴻海現階段聚焦的電動車平台、伺服器模組、機器人與自研AI晶片戰略呈現互補效應。

鴻海近年積極強化智慧製造與高端運算基礎建設，包括AI伺服器組裝、人形機器人模組設計、車用平台開發與功率半導體自製計畫等。法人分析，透過私募基金方式參與先進技術的早期發展，將可為鴻海後續的商業整合與客戶需求提供更多元的選擇，有助延伸生態系競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法