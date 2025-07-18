晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

鴻海強化先進技術投資 砸17.6億投資私募基金

2025/07/18 18:05

鴻海近年積極強化智慧製造與高端運算基礎建設，包括AI伺服器組裝、人形機器人模組設計。（記者方韋傑攝）鴻海近年積極強化智慧製造與高端運算基礎建設，包括AI伺服器組裝、人形機器人模組設計。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）集團持續強化全球資產配置，旗下子公司鴻棋國際投資將出資6000萬美元（約新台幣17.6億元）投資新設私募基金 Oceanus Growth Fund, L.P.，以作為長期策略投資。該基金聚焦於AI、生技與新興科技產業，鴻海本次出資金額約占其籌資規模的20%，市場解讀鴻海此舉意在強化對前沿技術的投資布局，補足中長期成長型資產動能。

根據基金方發布的投資人信函內容，Oceanus Growth Fund 為主題式成長型基金，長期持有並配置於AI基礎設施、資料中心、自駕車技術、視覺感測、人形機器人與消費科技等領域。

鴻海指出，目前雙方尚處於簽署投資意向書階段，後續將就交易條件進一步協商，依談判進度完成投資作業。本次交易金額占集團總資產僅0.038%，亦不涉關係人交易，主要目的為進行長期投資佈局。

外界關注，鴻海此次的出資金額已接近基金總額的五分之一，顯示將成為早期關鍵投資人之一。法人指出，近年國際大型集團積極透過私募基金參與新創及創新技術投資，鴻海此舉除可擴大布局半導體、AI與智慧製造核心以外，也有助於補足集團在非控股資產上的投資彈性。

Oceanus 基金在其年報中也提及，未來將持續鎖定與AI產業鏈關聯密切的應用場景，包括以機器視覺為基礎的檢測技術、智慧駕駛與人機互動方案，相關布局與鴻海現階段聚焦的電動車平台、伺服器模組、機器人與自研AI晶片戰略呈現互補效應。

鴻海近年積極強化智慧製造與高端運算基礎建設，包括AI伺服器組裝、人形機器人模組設計、車用平台開發與功率半導體自製計畫等。法人分析，透過私募基金方式參與先進技術的早期發展，將可為鴻海後續的商業整合與客戶需求提供更多元的選擇，有助延伸生態系競爭力。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財