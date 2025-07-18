台積電報喜股匯雙漲！新台幣連2紅 下週續戰29.3元關卡

台積電法說會報喜股匯雙漲，新台幣連2紅。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電法說會報喜，外資熱錢匯入，帶動台北股匯雙揚，新台幣兌美元匯率盤中一度勁揚逾1角、最高升抵29.305元，尾盤央行調節，最終以29.406元、升值0.6分，匯價連2紅，成交量17.155億美元。

新台幣匯價本週貶值2.01角或0.68%，週線連2黑。下週新台幣匯價能否重拾升勢，匯銀主管指出，關鍵仍在於台股表現、外資動向與美元走勢。

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匯銀主管進一步分析，週五外資受台積電財報利多延續激勵，加碼匯入推升台股大漲，帶動新台幣升勢明顯轉強；加上美元回落、出口商陸續拋匯助攻，短線若台股續揚、外資資金持續流入，台幣有望再度挑戰29.3元整數關卡。

不過，市場仍需觀察台美關稅談判結果，目前台灣輸美關稅稅率仍然未明，恐壓抑台幣升勢。此外，儘管美元反彈暫歇，但聯準會官員對利率看法分歧，市場聚焦下週即將公布的美國個人消費支出（PCE）物價指數，該數據為聯準會評估通膨與利率政策的關鍵指標，將牽動美元走勢與新興市場貨幣變化。

台股今天大漲269.85點，收在23383.13點，三大法人同步買超，合計買超419.44億元。其中，外資買超309.24億元。

新台幣匯價一早反應美元回落，以29.4元開出，升值1.2分，午後受惠於外資熱錢湧入，最高觸及29.305元、逼近29.3元大關，尾盤央行調節，最後收在29.4元價位。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數下跌0.33%，新幣升值0.17%最多、台幣升值0.02%、人民幣升值0.01%，日圓、韓元分別貶值0.06%與0.04%，亞幣升貶互見，方向並不一致。

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