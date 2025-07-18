華新英國子公司SMP啟動擴產 聚焦航太、能源市場

華新麗華董事長焦佑倫。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕電線電纜大廠華新麗華（1605）旗下英國子公司Special Melted Products（SMP）昨舉辦擴產計畫揭幕儀式，正式啟動先進產線升級工程，華新指出，工程完工後，熔煉與鍛造量能將倍增，也會大幅強化華新在鎳基超合金的高階製程與產能佈局，進一步擴展在全球航太、能源關鍵應用市場的供應實力。

華新指出，此次擴產將增設真空熔煉與重熔設備（VIM、VAR、ESR），並導入高壓精鍛產線；預計完工後將倍增SMP的熔煉與鍛造量能，並建構鎳基超合金全生產流程垂直整合能力。升級後的產線將聚焦航太引擎、次世代能源系統等極端環境下之關鍵零件材料供應，鞏固SMP在高階製造供應鏈中的關鍵地位。

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華新麗華董事長焦佑倫指出，SMP此次擴產升級是華新推動高階材料佈局的重要里程碑。不僅擴增產能，更規劃於英國設立先進研發中心，厚植在材料科學及製程數位化的創新實力，建立華新在高值應用領域的技術護城河。

華新說明，計畫已獲英國政府依產業發展政策核定支持，反映其對SMP製造實力與技術潛力的肯定。英國財政部暨商業貿易部投資部長Gustafsson女爵於出席SMP擴產揭幕儀式時表示，此投資展現了國際先進製造企業對英國製造實力的信心，也與英國近期發布的「現代產業戰略（Modern Industrial Strategy）」中推動航太、能源等產業升級的目標高度契合。

英國鋼鐵協會總裁 （UK Steel） Gareth Stace也指出，SMP的擴產計劃代表業界對英國鋼鐵製造的信任；不僅創造高附加價值就業機會，也深化與Rolls-Royce等英國產業巨擘的合作關係，為推動高端製造業回流與重建英國供應鏈邁開關鍵一步。

華新麗華將持續以高端製程、全球佈局與創新研發等策略為核心，推動不銹鋼與特殊合金事業升級，驅動下一階段成長與價值躍升。

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