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7-ELEVEN攜手日本「LOFT」選物店 兩千項商品進駐高雄夢時代

2025/07/18 16:57

統一超商在高雄夢時代打造全台首間7-ELEVEN和「LOFT SELECT」複合店。（統一超商提供）統一超商在高雄夢時代打造全台首間7-ELEVEN和「LOFT SELECT」複合店。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）攜手日本生活雜貨選物名店「LOFT」，在高雄夢時代打造全台首間7-ELEVEN和「LOFT SELECT」複合店，8月1日開幕，期望帶動今年下半年整體來店消費體驗人次成長逾2成。

統一超商表示，看準日本知名連鎖生活雜貨選物店「LOFT」品牌魅力，7-ELEVEN此次與「LOFT」雙方合作，以代理品牌授權商品進駐複合店的創新商業模式，看好南高雄百貨商圈集客效益佳，並鎖定包含MZ世代、小資族及小家庭結構在內的消費族群。

首店選在7-ELEVEN夢時代門市內，規劃約15坪空間、近兩千項商品，包含美妝保養、飾品、文具、特色選品、熱門IP肖像、生活用品等，將日本精選生活美學融入在地消費者的日常購物體驗，未來更不定期會更新商品種類與陳列，滿足消費者購物喜好。

全台首間「LOFT SELECT」複合店以經典的清爽鮮明LOFT品牌亮黃色做為主軸，為空間注入活力色彩，店內天花板造型採用局部內凹設計，漸層色系延伸至超商門市區域，加強雙方門市空間整體性與連結度，更利用色系讓消費者可以有更直覺的購物動線。

7-ELEVEN表示，此次複合店精選來自日本的人氣商品，包含首次於全台初登場的迷你坐坐狸貓擺飾「Tanutanu」、香彩堂「緣起物主題香氛」，還有眾多特色商品像是知名平價飾品Mignon de Bijoux，以及日本人氣插畫家商品、熱門肖像Q-LiA 「Bonbon Drop Seal」晶彩貼紙、ESTHER BUNNY（艾絲樂小兔）等。

考量本土消費者的生活習慣與風格偏好，精選8位備受矚目的本土創作者，4位本土創作者與OPEN將推出超萌限量合作商品，將在地文化與LOFT趣味生活提案結合。

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