川普會氣炸！巴西對中稀土出口狂增2倍

川普對巴西課徵高額關稅，巴西總統魯拉（左）回擊。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普8月1日起將對巴西課徵50%高額關稅，以懲罰巴西政府對他的極右翼盟友、前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）所進行的政治獵巫，美國還對巴西啟動301調查，引起巴西總統魯拉反彈，直言「外國佬別來干政」。正當2國互槓之際，最新統計顯示，今年上半年巴西對中稀土出口暴增2倍，由於稀土是美中貿易戰核心，此數據恐再度引爆川普的怒氣。

《南華早報》18日報導，中國-巴西貿易理事會（CBBC）發布最新報告顯示，今年上半年巴西對中進口額成長22%，達357億美元，對中出口與去年同期相比下滑 7.5％至 477 億美元。

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報告也發現，巴西對中製成品出口大幅成長，水龍頭、橡膠管等產品增幅超過1000%，總價值達5500萬美元，是去年同期的12倍。

然而，這些成長與中國商品進入巴西的成長幅度相比顯得微不足道。混合動力汽車進口量增加52%，進口額成長14%，總額達13.8億美元。目前，中國佔巴西混合動力車進口量的84%。

值得注意的是，2025 年上半年，巴西對中國的稀土出口量竟然狂增兩倍，達到 670 萬美元，中美貿易緊張局勢可能正在悄悄將世界供應鏈轉向新興經濟體。

CBBC 研究主管兼報告作者卡列洛（Tulio Cariello）說，巴西作為中國供應國和美國的區域合作夥伴，正日益暴露於全球碎片化的後果。他警告，巴西可能很快就會面臨在政治結盟與經濟之間取得平衡的艱難抉擇。

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