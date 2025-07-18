百億綠色成長基金首批12家投資人到位 可望媒合逾140家潛力業者

環境部百億綠色成長基金啟動，並通過首批12家民間創投與加速器業者，未來將一起攜手推動淨零新興產業發展。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕為了發展綠色產業，環境部跟國發會申請到100億元「台灣綠色成長基金」，今（18日）更宣布首批「搭配投資人」夥伴，共12家公司，並已整理逾140家潛力業者，未來將進行媒合，幫助台灣綠色新創新興發展，領域包含資源循環、前瞻能源、碳捕捉與再利用等，政府投入比例最高可達3倍。

環境部次長葉俊宏表示，過去官方多在環境稽查為主，部長彭啓明上任後，希望從管制者進到輔導角色，便由環境部跟國發基金申請到100億元，成立「台灣綠色成長基金」，並由各署處單位整理出逾140家具有潛力的綠色新創業者，未來搭配民間創投資源，由專業投資人評估，希望首個公私合作的投資案能儘快誕生。

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環境部綠色戰略辦公室副執行長吳珮瑜也表示，基金鎖定2千萬以上、1億元以下的技術發展期，要加速實現綠色成長及2050淨零轉型目標，政府100億元，與民間共同投資，政府投入比例最高可達3倍，而透過引進專業創投公司，可幫政府第一步篩選新創，投資領域則設定為資源循環、深度節能、前瞻能源、數位低碳、碳捕捉與再利用、氣候調節技術等，今公布12家搭配投資人。

12家民間創投與加速器包含：中華開發資本、台灣大哥大、兆豐、合復毅、宏福資本、活水影響力投資、益鼎創投、能率亞洲資本、國聯創投、創世投創、祺富資本、斯伯克國際創投等。中華民國創業投資商業同業公會理事長邱德成表示，綠色是台灣未來發展的重要方向，新創更是經濟活力核心動能，台灣綠色成長基金把綠色跟新創結合，非常有意義。

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