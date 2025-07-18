普廷戰時經濟快撐不住 中歐班列運量大暴跌

由於俄羅斯需求不振，中歐班列運量連續走跌。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯經濟部長芮希尼科夫（Maxim Reshetnikov）6月下旬曾釋出悲觀訊息，坦言俄羅斯經濟瀕臨衰退。俄羅斯戰時經濟惡化直接帶衰中歐班列。根據中媒披露，中歐班列近9成都是對俄業務，因俄羅斯需求下滑，上半年去程運量及開行數量雙雙大跌，年跌幅分別為20.3%及16.55%。

《財新》18日報導，今年2月受俄羅斯限制、查扣中國商品等因素影響，中歐班列2月跌幅最慘重。根據中國國鐵集團數據顯示，當月中歐班列開行去程班列422列，發送貨品4.83萬個標準箱（20呎貨櫃），兩個指標均較去年同期大跌43.4%。同期，中歐班列運價月跌幅也達4分之1，降至4500美元/標準箱。

請繼續往下閱讀...

為了緩解運量及運價崩跌，中國各地中歐班列在3月調整運價，鐵路部門降低中歐班列最低運送標準，最低45個貨櫃就可以運送，中歐班列業務量較2月有所恢復。不過，中歐班列仍延續跌幅。

目前中歐班列近9成為對俄業務，對歐業務僅佔1成左右，受到俄羅斯需求下滑影響，上半年中歐班列發送貨櫃數量較去年同期下降7%。

根據中國國鐵集團最新統計，上半年中歐班列去程開行4500列，年減16.55%；去程班表發送46.27萬個標準箱，年減20.3%。

歐保國際貨運代理（蘇州）總經理楊傑說，若就6月單月來看，俄羅斯企業仍面臨俄烏衝突導致的政府財政吃緊、企業融資困難，居民購買力下降、需求減弱、庫存積壓等問題。此外，俄羅斯在6至8月通常會迎來傳統物流淡季，這幾個月俄企業員工大量休假，進口商品需求減弱，中歐班貨量下跌的情況或許要等到俄烏衝突結束才有望改善。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法