國產建材成首家「高彈性模數混凝土」供應商 已用於科技業高雄廠辦

國產為全台首家「高彈性模數混泥土」生產供應業者。（圖國產提供）

〔記者陳永吉、實習記者劉羽珊／台北報導〕面對全球AI浪潮快速發酵，科技大廠對高耐震、低碳排特性的高端水泥需求增加。國產建材今（18）日宣布，成為全台首家「高彈性模數混凝土」生產供應業者。該材料已率先應用於科技大廠高雄園區的廠辦興建，預計未來將進一步導入竹科、中科、南科與嘉義科學園區。

所謂高彈性模數混凝土，是相較傳統混凝土（彈性模數約22GPa），具有超過35GPa的新型材料。國產建材集團董事長徐蘭英指出，高彈性模數意味著結構變形量小，因此能降低震動傳導與建築變形量，對於設有高精密設備的AI製程廠房至關重要。為達此標準，國產建材採「精緻砂石、精緻粉體」策略，以高硬度精緻砂石，經廠拌試驗後，其抗壓強度達近1萬5000磅，是台北101大樓混凝土設計強度1萬磅的1.5倍左右，滿足科技業者對廠辦建築的高耐震要求。

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國產建材實業執行長吳志仁表示，目前該材料已應用於高雄園區的科技大廠興建案，後續也將推進至竹科寶山二期、中科二期、嘉義科、南科等基地。

因應全球淨零趨勢，國產建材今日也發表45款低碳高端混凝土，減碳率最高達36.99%，協助營建業者發展永續轉型並爭取容積獎勵。旗下國宇建材亦同步推出具再生利用與高性能環保特性的輕質氣泡混凝土（ALC）與嵌板，減碳率達77.6%，同樣可用於申請最高等級容積獎勵。

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