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三地能源分割4儲能子公司給「嘉佑能源」 聚焦光電、綠電佈局

2025/07/18 15:36

三地能源分割4儲能子公司給「嘉佑能源」。圖由右至左依序為三地能源財務長吳志偉、三地能源總經理趙家緯、北基副總韓佳憲、北基副理劉佳寧（。（記者林菁樺攝）三地能源分割4儲能子公司給「嘉佑能源」。圖由右至左依序為三地能源財務長吳志偉、三地能源總經理趙家緯、北基副總韓佳憲、北基副理劉佳寧（。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕北基（8927）與重要轉投資子公司三地能源（6946）今天停牌，並於下午召開重大訊息記者會，18日董事會通過重大決議，將旗下儲能事業群4家子公司進行分割，並移轉予新設公司「嘉佑能源股份有限公司」，嘉佑能源將發行新股交付給三地能源原有股東作為對價。三地能源未來將聚焦太陽光電事業，並拓展電動車充電與綠電等新興能源業務。

三地能源指出，本次分割標的包含三地能源所持有的四家子公司股份，包括亨豐能源1億0505萬股、綠悠能源860萬股、嘉昕能源1860萬股，以及盛大儲能科技820萬股，分割標的淨營業價值約13.54億元；三地能源規劃，分割案預定於2025年9月4日提交股東臨時會討論，暫訂同年12月3日為分割基準日，若時程有所變動，將由董事會全權處理。

三地能源表示，嘉佑能源將辦理增資13.54億元，每股面額10元，預計發行1億3547萬4360股新股。三地能源原股東將按1比1比例獲配嘉佑能源新股，也就是每持有1股三地能源股票，可獲配1股嘉佑能源股票。

三地能源表示，為配合分割，也將辦理同額減資、約13.54億元，銷除已發行1億3547萬4360股，減資比率約為41.84%。以每千股計算，預估將減少約418股，實際減資股數將依基準日的發行股數為準。

三地能源強調，重組將有助於強化營運靈活性、提升資源配置效率，為未來的成長鋪路，三地能源未來會更專注於太陽光電、電動車充電與綠電相關事業，持續朝向支持台灣能源轉型的方向努力。

北基國際補充，分割後，嘉佑能源為北基公司設立並持股68.25%的子公司，因分割而持有嘉佑能源的股權金額，與三地能源分割的儲能業務營業價值相等，其儲能業務營運均正常運作，北基全體股東權益均不受影響。

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