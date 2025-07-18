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台積電中科1.4奈米晶圓廠交地 年底動工

2025/07/18 15:39

中部科學園區（圖）宣布二期擴建已正式交地給台積電。（圖由中科管理局提供）中部科學園區（圖）宣布二期擴建已正式交地給台積電。（圖由中科管理局提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕中部科學園區舉辦22周年慶，台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭率廠商道賀慶祝，中科管理局局長許茂新宣布，中科二期擴建已正式交地給台積電，台積電也承租土地，預計今年底4座廠將動土，新建期間兩年，預計2027年底完成風險性試產，2028年下半年正式啟動2奈米以下先進製程。

中部科學園區舉辦22周年慶。（記者黃旭磊攝）中部科學園區舉辦22周年慶。（記者黃旭磊攝）

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局，今天邀請超過250名業界人士參與「卓越中科、飛躍22」週年慶典，國科會副主委蘇振綱與上百家廠商負責人、總經理見證慶賀，由於中科台中二期園區正進行滯洪池等先期水保工程，以利台積電第4季發包動工，在場包括達欣等大型營造廠關注開工日期。

許茂新強調，中科二期擴建水保公共工程動工，已正式交地給台積電，而台積電也已承租土地，隨著全球半導體產業持續升溫，帶動中科業績穩定成長，樂觀預期今年園區全年營業額可能突破1.2兆元，再創歷史新高。

台積電在今年4月北美技術論壇，釋出生產據點規劃消息，中科二期計畫編號為晶圓25廠，將興建4座1.4奈米晶圓廠，首座廠預計2027年底完成風險性試產，2028年下半年正式量產，將導入更先進的2奈米以下製程，初期月產能規劃約5萬片。

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