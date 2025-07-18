歐盟同意對俄第18輪制裁 油價上限降至每桶47.6美元

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯表示，歐盟對俄新一輪制裁為歷來最嚴厲的方案之一。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普限期俄羅斯50天與烏克蘭達成和平協議之際，歐盟27個成員國18日同意對俄國實施第18輪制裁，希望加速俄國終止對烏克蘭逾4年的侵略戰爭。

《法新社》指出，經過幾天會商後，歐盟國家18日簽署對俄新1輪制裁措施，其中關鍵在於斯洛伐克終於同意配合歐盟在2027年底前逐步停止進口俄國天然氣的計畫，條件是歐盟保證斯國取得「價格合理」的天然氣價格。

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此外，為了全面封堵俄國的戰爭資金，歐盟更同意將俄國石油出口的價格上限調降至低於市場價格的15％。歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，這是歐盟迄今為止對俄國最嚴厲的制裁方案之一，「每1次制裁都會削弱俄國發動戰爭的能力，歐盟傳達的訊息很明確，歐盟不會放棄對烏克蘭的支持，繼續擴大施壓，直到俄國結束戰爭」。

調降俄國石油出口價格上限是7大工業國集團（G7）的1項提議，旨在限制俄國透過向中國和印度等世界各國出口石油賺取收入。儘管歐盟未能說服美國總統川普接受上述計畫，但這項計畫仍得以實施。

G7早在2022年將石油價格上限設定為每桶60美元，旨在透過禁止與俄國有業務往來的航運公司和保險公司出口超過該價格的石油，來限制莫斯科向全球出售石油的價格。

歐盟新方案預計將獲得G7盟友支持，新的油價上限將從每桶47.6美元（約新台幣1398元）起，並可隨著未來油價的變化進行調整。

此外，官員表示，歐盟將把俄國為規避石油出口限制而使用的「影子艦隊」中的100多艘老舊油輪列入黑名單，也將採取措施阻止已停用的波羅的海天然氣管道北溪1號和2號恢復運作。

歐盟試圖限制莫斯科與國際夥伴的關係，還將對俄國在印度擁有的煉油廠和兩家中國銀行實施制裁，擴大與俄國銀行的交易禁令，同時對可能用於烏克蘭戰場的「軍民兩用」產品出口施加更多限制。

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