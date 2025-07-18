首屆南方人才永續展開幕 地主南市展現AI治理解方

南方人才永續展開幕。（台南市政府提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕首屆「南方人才永續展 X 節能智慧轉型」今天熱鬧開幕，以人資賦能、淨零節能與智慧轉型為3大面向，精彩呈現，地主台南市政府也設置智慧城市館，透過多局處的亮點成果，展現城市AI治理解方。

活動在大台南會展中心舉行，延續「2024南方半導體論壇—南方矽島．人才永續」超微 （AMD）執行長蘇姿丰與宏碁執行長陳俊聖世紀對談的主題全力規劃，現場也集結中央與地方政府、產官學研等各界推動產業轉型與永續發展的智慧成果展示。

請繼續往下閱讀...

台南市長黃偉哲指出，隨著「大南方新矽谷推動方案」的展開，台南做為南方創新發展的核心，已是 AI 與半導體產業的重要基地，市府除了為民眾打造更安全、韌性的智慧永續宜居環境之外，也將AI科技與數位治理深度結合，透過跨局處協力，來強化多樣城市治理策略。

現場設置的台南智慧城市館，展出的亮點成果包含經發局在沙崙智慧綠能科學城推動「MaaS （Mobility as a Service） 交通行動服務」，透過數位平台整合綠能運具，利用AI最佳化路徑計畫，提供便捷且低碳的交通服務驗證；環保局則導入本土自主研發AI影像辨識技術，創新應用於貨車車斗與黑網覆蓋辨識，並透過電子圍籬結合即時通訊系統，主動偵測並通報可疑車輛資訊，有效解決傳統影像檢視曠日廢時的問題。

交通局推動智慧停車柱設置，部分已升級為結合開單、充電與資訊顯示的「智慧共桿」，有效提升路側設施整合效能；衛生局的「台南市政府健康共照雲」應用服務，整合健康照護站及InBody生理量測設備，提供即時健康資訊，展區另可體驗SMARC賦能訓練機，透過AI動作評估與雲端數據管理，量身打造個人運動處方。

智慧發展中心呈現榮獲2024智慧城市創新應用獎的「SOA城市數據交換整合平台」，有效整合跨機關數據，提升市民服務效能；南方人才永續展至本月20日，期間會安排逾40場專業論壇，並邀集群創光電、工研院等超過100家優質企業與法人單位共同展出，從 ESG 到 AI解決方案，從人才培育到數位轉型，廣泛涵蓋未來經濟的核心命題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法