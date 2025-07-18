大而美法案藏貓膩！赴美遊客需多付250美元「簽證誠信費」

圖為美國亞利桑那州「馬蹄灣」。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據川普政府最近頒布的「大而美法案」的1項規定，前往美國的遊客將需要繳納至少250美元（約新台幣7350元）「簽證誠信費」，報導指出，「簽證誠信費」適用於所有需要非移民簽證的訪客，包括遊客、商務旅客和國際學生，不過，根據該規定，旅客可能可以獲得費用報銷，至於收費何時開始以及如何退款仍不清楚。

CNBC報導，美國旅遊協會發言人向CNBC旅遊頻道表示，有關新要求的細節很少，這導致「實施過程中出現重大挑戰和懸而未決的問題」。

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然而，以下是目前已知的情況。

費用是多少？

美國2025財年（2024年10月1日至2025年9月30日）期間，該費用至少為250美元。不過，根據該條款，國土安全部長可以自行提高該費用。

此後，簽證誠信費將根據通膨進行調整。

誰必須支付新費用？

「簽證誠信費」適用於所有需要非移民簽證的訪客，包括遊客、商務旅客和國際學生。

費用什麼時候支付？

根據規定，該費用在簽證簽發時繳納，因此，簽證申請被拒的遊客無需支付費用。

該費用是否取代其他簽證費用？

不，條款規定新費用是「附加」於其他費用的，包括常規簽證費。

休士頓移民律師事務所 Reddy Neumann Brown PC合夥人史蒂文·A·布朗 （Steven A. Brown） 在其公司網站上的1篇文章中寫道：“例如，1名 H-1B 工人已經支付了205美元（約新台幣6027元）的申請費，一旦這項費用到位，他可能需要支付總計455美元（約新台幣1.33萬元）。

此外，該費用必須在「I-94表格費用」的基礎上額外支付，而《大而美法案》將該費用從6美元（約新台幣176元）提高到了24美元（約新台幣706元）。任何需要提交I-94表格入境和離境記錄的人都必須支付該費用，該表格適用於大多數旅客。

旅行者如何獲得報銷？

根據該規定，為了取回錢，簽證持有人必須遵守簽證條件，包括“不接受未經授權的工作”，並且簽證有效期不得超過5天。

據稱，旅行簽證到期後將會退款。

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