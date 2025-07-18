晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

大而美法案藏貓膩！赴美遊客需多付250美元「簽證誠信費」

2025/07/18 15:14

圖為美國亞利桑那州「馬蹄灣」。（歐新社）圖為美國亞利桑那州「馬蹄灣」。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據川普政府最近頒布的「大而美法案」的1項規定，前往美國的遊客將需要繳納至少250美元（約新台幣7350元）「簽證誠信費」，報導指出，「簽證誠信費」適用於所有需要非移民簽證的訪客，包括遊客、商務旅客和國際學生，不過，根據該規定，旅客可能可以獲得費用報銷，至於收費何時開始以及如何退款仍不清楚。

CNBC報導，美國旅遊協會發言人向CNBC旅遊頻道表示，有關新要求的細節很少，這導致「實施過程中出現重大挑戰和懸而未決的問題」。

然而，以下是目前已知的情況。

費用是多少？

美國2025財年（2024年10月1日至2025年9月30日）期間，該費用至少為250美元。不過，根據該條款，國土安全部長可以自行提高該費用。

此後，簽證誠信費將根據通膨進行調整。

誰必須支付新費用？

「簽證誠信費」適用於所有需要非移民簽證的訪客，包括遊客、商務旅客和國際學生。

費用什麼時候支付？

根據規定，該費用在簽證簽發時繳納，因此，簽證申請被拒的遊客無需支付費用。

該費用是否取代其他簽證費用？

不，條款規定新費用是「附加」於其他費用的，包括常規簽證費。

休士頓移民律師事務所 Reddy Neumann Brown PC合夥人史蒂文·A·布朗 （Steven A. Brown） 在其公司網站上的1篇文章中寫道：“例如，1名 H-1B 工人已經支付了205美元（約新台幣6027元）的申請費，一旦這項費用到位，他可能需要支付總計455美元（約新台幣1.33萬元）。

此外，該費用必須在「I-94表格費用」的基礎上額外支付，而《大而美法案》將該費用從6美元（約新台幣176元）提高到了24美元（約新台幣706元）。任何需要提交I-94表格入境和離境記錄的人都必須支付該費用，該表格適用於大多數旅客。

旅行者如何獲得報銷？

根據該規定，為了取回錢，簽證持有人必須遵守簽證條件，包括“不接受未經授權的工作”，並且簽證有效期不得超過5天。

據稱，旅行簽證到期後將會退款。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財