晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

京城銀行子公司董座遭控詐欺 涉騙不識字老翁4千萬

2025/07/18 15:02

京城銀行集團旗下京城國際建築經理公司董座遭控涉及詐欺。（資料照）京城銀行集團旗下京城國際建築經理公司董座遭控涉及詐欺。（資料照）

〔本報記者/台北報導〕京城銀行集團旗下京城國際建築經理公司董事長陳明輝，遭控任職京城銀行旗下京城銀國際租賃公司總經理期間，偽裝成建商，與男子孫鈺人聯手，誘騙一名周姓不識字老翁，以「都更合建」為名，實則將老翁位於林口、總值逾四千萬元的三筆土地與一筆建物，設定最高限額抵押權，擔保孫鈺人父親孫永吉名下忠揚營造公司向京城銀租賃借貸的債務。直到今年二月，老翁收到法院法拍通知，才發現受騙，憤而提告詐欺、偽造文書，並向法院請求撤銷抵押權。

老翁表示，2017年5月，他剛做完腦瘤手術出院，在家休養時，陳明輝與孫鈺人登門，以「都更合建」名義遊說他投資，拿出契約書要他簽名。因陳自稱建商，加上孫父是認識三十多年的老朋友，他未起疑心，交付印章簽約。不料，兩人趁老翁不識字， 用印蓋於「抵押權設定契約書」，而非合建契約，還要求在擔保告知書、聲明書上簽名，完成後即離去。

隔年年底，陳明輝又帶人登門，要求老翁償還替忠揚公司擔保的債務1886萬餘元。老翁當場否認曾擔保，陳並未否認騙局，反提議以孫父另一間公司倫和精密的資產抵押借款，但因公司法規定公司不得為他人借款償還擔保之債務，未果。

之後多次民事訴訟，老翁近日接獲新北地院通知，名下林口土地與建物將被法拍。經友人協助檢視資料，才發現當初簽的是抵押契約，非都更合建。老翁友人質疑，當時京城銀租賃公司並未依規定派員與老翁對保，且陳明輝在一年多後才上門討債，疑有預謀。

老翁在友人與律師協助下，憤而報警，向陳明輝與孫鈺人提告詐欺、偽造文書，士林地檢署已分案偵辦，另向法院請求撤銷抵押權，案件目前於台北地院審理中。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財