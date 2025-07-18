京城銀行子公司董座遭控詐欺 涉騙不識字老翁4千萬

京城銀行集團旗下京城國際建築經理公司董座遭控涉及詐欺。（資料照）

〔本報記者/台北報導〕京城銀行集團旗下京城國際建築經理公司董事長陳明輝，遭控任職京城銀行旗下京城銀國際租賃公司總經理期間，偽裝成建商，與男子孫鈺人聯手，誘騙一名周姓不識字老翁，以「都更合建」為名，實則將老翁位於林口、總值逾四千萬元的三筆土地與一筆建物，設定最高限額抵押權，擔保孫鈺人父親孫永吉名下忠揚營造公司向京城銀租賃借貸的債務。直到今年二月，老翁收到法院法拍通知，才發現受騙，憤而提告詐欺、偽造文書，並向法院請求撤銷抵押權。

老翁表示，2017年5月，他剛做完腦瘤手術出院，在家休養時，陳明輝與孫鈺人登門，以「都更合建」名義遊說他投資，拿出契約書要他簽名。因陳自稱建商，加上孫父是認識三十多年的老朋友，他未起疑心，交付印章簽約。不料，兩人趁老翁不識字， 用印蓋於「抵押權設定契約書」，而非合建契約，還要求在擔保告知書、聲明書上簽名，完成後即離去。

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隔年年底，陳明輝又帶人登門，要求老翁償還替忠揚公司擔保的債務1886萬餘元。老翁當場否認曾擔保，陳並未否認騙局，反提議以孫父另一間公司倫和精密的資產抵押借款，但因公司法規定公司不得為他人借款償還擔保之債務，未果。

之後多次民事訴訟，老翁近日接獲新北地院通知，名下林口土地與建物將被法拍。經友人協助檢視資料，才發現當初簽的是抵押契約，非都更合建。老翁友人質疑，當時京城銀租賃公司並未依規定派員與老翁對保，且陳明輝在一年多後才上門討債，疑有預謀。

老翁在友人與律師協助下，憤而報警，向陳明輝與孫鈺人提告詐欺、偽造文書，士林地檢署已分案偵辦，另向法院請求撤銷抵押權，案件目前於台北地院審理中。

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