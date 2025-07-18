獨家》台電全國總動員赴嘉義搶修 總統親自慰勞一起吃便當

總統賴清德今天中午和台電第一線工程人員吃便當。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕經台電全國人力總動員赴嘉義搶修，嘉義地區整體復電率已達99.9%，截至今天中午還有250戶待修復電。總統賴清德今天中午到嘉義縣義竹鄉台電松梅巡修課慰勞台電人員，並和大家一起共進午餐吃便當。

據了解，賴清德今天中午的嘉義縣行程並未公開，也沒有地方民代陪同，單純為勞苦功高的台電第一線人員加油打氣，感謝他們頂著時而艷陽天，時而傾盆大雨的惡劣天候，持續奮戰每一條線路、每根電桿。在每一戶恢復供電的背後，都是搶修人員用汗水與毅力換來的成果。

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總統賴清德今天中午到嘉義縣義竹鄉慰勞台電第一線工程人員。（記者蔡宗勳攝）

台電嘉義區處表示，這次風災，嘉義縣電桿倒斷多達1923支，目前停電戶數250戶，沿海養殖區（義竹、布袋、東石）復電率99.6%，平均每日施工人力為159個工班、1014人。剩餘無電戶多位於線路末端，需逐桿立柱、逐段架線，作業難度明顯提升，會持續投入最大能量，全力推進搶修收尾作業，朝全面點亮嘉義的目標邁進。

台電嘉義區處強調，在這場漫長又艱鉅的搶修行動中，不僅有來自全台各區處的支援人員無怨無悔參與，更有社會大眾熱情回應。有民間團體為搶修人員加油打氣，感謝他們為嘉義所付出的努力；也有地方人士送涼水、飯點送餐，真的令人感動。

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