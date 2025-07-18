晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

獨家》台電全國總動員赴嘉義搶修 總統親自慰勞一起吃便當

2025/07/18 15:14

總統賴清德今天中午和台電第一線工程人員吃便當。（記者蔡宗勳攝）總統賴清德今天中午和台電第一線工程人員吃便當。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕經台電全國人力總動員赴嘉義搶修，嘉義地區整體復電率已達99.9%，截至今天中午還有250戶待修復電。總統賴清德今天中午到嘉義縣義竹鄉台電松梅巡修課慰勞台電人員，並和大家一起共進午餐吃便當。

據了解，賴清德今天中午的嘉義縣行程並未公開，也沒有地方民代陪同，單純為勞苦功高的台電第一線人員加油打氣，感謝他們頂著時而艷陽天，時而傾盆大雨的惡劣天候，持續奮戰每一條線路、每根電桿。在每一戶恢復供電的背後，都是搶修人員用汗水與毅力換來的成果。

總統賴清德今天中午到嘉義縣義竹鄉慰勞台電第一線工程人員。（記者蔡宗勳攝）總統賴清德今天中午到嘉義縣義竹鄉慰勞台電第一線工程人員。（記者蔡宗勳攝）

台電嘉義區處表示，這次風災，嘉義縣電桿倒斷多達1923支，目前停電戶數250戶，沿海養殖區（義竹、布袋、東石）復電率99.6%，平均每日施工人力為159個工班、1014人。剩餘無電戶多位於線路末端，需逐桿立柱、逐段架線，作業難度明顯提升，會持續投入最大能量，全力推進搶修收尾作業，朝全面點亮嘉義的目標邁進。

台電嘉義區處強調，在這場漫長又艱鉅的搶修行動中，不僅有來自全台各區處的支援人員無怨無悔參與，更有社會大眾熱情回應。有民間團體為搶修人員加油打氣，感謝他們為嘉義所付出的努力；也有地方人士送涼水、飯點送餐，真的令人感動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財