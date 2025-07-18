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富邦證券輔導微程式資訊完成競拍 承銷價53元

2025/07/18 14:44

富邦證券輔導的微程式資訊今完成競價開標，右2為微程式資訊董事長吳騰彥。（圖由富邦證券提供）富邦證券輔導的微程式資訊今完成競價開標，右2為微程式資訊董事長吳騰彥。（圖由富邦證券提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦證券輔導的微程式資訊（7721）公司，今（18）日完成競價開標。本次競價拍賣股數為3613張，最低得標價格為每股新台幣67元，最高得標價格為每股90元，得標加權平均價格為每股69.58元，承銷價訂為53元。另辦理公開申購，股數為903張，申購價格為53元，公開申購期間至7月21日，7月23日公開抽籤，預計7月29日掛牌上市。

富邦證券表示，微程式資訊具備完整的軟硬體研發能力，為國內少數可跨足多產業的資通訊整合服務商，致力協助企業進行數位轉型。從智慧交通到票卡支付系統，微程式的技術已廣泛應用於YouBike、計程車、停車場等場域，展現高度的客製化與整合能力。憑藉深厚的研發基礎，微程式資訊將核心技術延伸至半導體及其他高科技產業，未來有望成為晶圓製造的關鍵輔助工具，提供高效穩定的解決方案。

微程式資訊近3年營業收入穩定成長，從2022年4.61億、2023年6.78億到2024年7.94億，年複合成長率達19.88%；近3年稅後盈餘分別為0.05億元、0.92億元、1.51億元；近3年每股盈餘分別為0.16元、2.16元、3.33元，營運表現穩健成長。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，微程式資訊為「產業科技服務的長期夥伴」，不僅深耕智慧物聯網（AIoT）及半導體感測控制領域，更積極投入研發與創新應用，透過與設備廠商策略聯盟，推動技術升級與產品創新。隨著進一步跨足半導體市場，微程式資訊可望為產業注入新動能，持續拓展高科技應用版圖。

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