晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台美關稅未明 中鴻跟進中鋼8月開平盤

2025/07/18 14:23

中鴻8月內銷鋼品開平盤。（取自公司官網）中鴻8月內銷鋼品開平盤。（取自公司官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鴻（2014）今天開盤，繼前一天中鋼（2002）開出8月盤價為平盤，中鴻也跟進，包括熱軋、冷軋、鍍鋅等全面平盤；而外銷則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻說明，因標普（S&P Global）全球製造業PMI指數重返擴張區間，由5月的49.5升至6月的50.3，表明商業狀況有所改善。另，7月16日美國央行經濟概況報告顯示，近期經濟活動有所回升，但企業反映進口關稅提高正推升價格壓力。當前在美國關稅影響下，全球經濟不確定仍高，各地市場已逐步重構貿易模式，預計將可改善關稅戰對產業衝擊。

供需方面，中國6月粗鋼日均產量277.3萬噸，降至年內低點；7月15日國統局表示，針對部分行業「內捲式」競爭現象，有關部門正制定相關措施，將加強市場秩序規範，後續鋼鐵產量或持續收縮。另，中國第二季GDP增長5.2%優於市場預期，顯示其經濟具基礎韌性，預計隨著官方提振內需、穩定樓市等政策推展，將加速鋼市供需改善。

整體來看，近期鐵礦砂行情趨強運行，寶武、鞍本鋼廠新盤調漲，顯示後續鋼價支撐轉強。但台美關稅協商結果未明，又國內仍處高溫多雨季節，為維持下游客戶接單動能，因此本次8月開出的盤價「保持平穩」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財