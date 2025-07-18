台美關稅未明 中鴻跟進中鋼8月開平盤

中鴻8月內銷鋼品開平盤。（取自公司官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鴻（2014）今天開盤，繼前一天中鋼（2002）開出8月盤價為平盤，中鴻也跟進，包括熱軋、冷軋、鍍鋅等全面平盤；而外銷則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻說明，因標普（S&P Global）全球製造業PMI指數重返擴張區間，由5月的49.5升至6月的50.3，表明商業狀況有所改善。另，7月16日美國央行經濟概況報告顯示，近期經濟活動有所回升，但企業反映進口關稅提高正推升價格壓力。當前在美國關稅影響下，全球經濟不確定仍高，各地市場已逐步重構貿易模式，預計將可改善關稅戰對產業衝擊。

請繼續往下閱讀...

供需方面，中國6月粗鋼日均產量277.3萬噸，降至年內低點；7月15日國統局表示，針對部分行業「內捲式」競爭現象，有關部門正制定相關措施，將加強市場秩序規範，後續鋼鐵產量或持續收縮。另，中國第二季GDP增長5.2%優於市場預期，顯示其經濟具基礎韌性，預計隨著官方提振內需、穩定樓市等政策推展，將加速鋼市供需改善。

整體來看，近期鐵礦砂行情趨強運行，寶武、鞍本鋼廠新盤調漲，顯示後續鋼價支撐轉強。但台美關稅協商結果未明，又國內仍處高溫多雨季節，為維持下游客戶接單動能，因此本次8月開出的盤價「保持平穩」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法