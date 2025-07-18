萊爾富茶葉蛋手提袋 眾人讚爆最強老三

萊爾富堪稱超商界最強老三，有網友發現萊爾富竟然有茶葉蛋手提袋，「差點要放棄買蛋的瞬間，看到這個專用袋，直接哭出來」，該茶葉蛋手提袋也被網友讚爆，直呼，「7-ELEVEN、全家快跟上」。（萊爾富提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕萊爾富堪稱超商界最強老三，有網友發現萊爾富竟然有茶葉蛋手提袋，「差點要放棄買蛋的瞬間，看到這個專用袋，直接哭出來」，該茶葉蛋手提袋也被網友讚爆，直呼，「7-ELEVEN、全家快跟上」。

眼尖的消費者發現，萊爾富近期改版很積極，不僅陸續將招牌換上亮麗的翠綠色，店內的貼心服務也有被驚喜到。

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不僅買茶葉蛋有專屬的塑膠手提袋、現在也推出「鮮食便當防燙紙板」，不僅可以把筷子直接插在紙板上的洞裡不會掉下來，還有兼顧防燙的效果，被網友讚到不行。（萊爾富提供）

不僅買茶葉蛋有專屬的塑膠手提袋、現在也推出「鮮食便當防燙紙板」，不僅可以把筷子直接插在紙板上的洞裡不會掉下來，還有兼顧防燙的效果，被網友讚到不行。

網友指出，茶葉蛋手提袋「完全救贖貪吃人，好貼心的設計，真有你的萊爾富」、「超貼心，吃完還可以提著小垃圾」、「茶葉蛋1顆9元，可以直接提在手上，太佛心了」。

萊爾富表示，茶葉蛋一向是超商熱銷的人氣商品，考量到消費者拿取時容易燙手或不便攜帶的狀況，萊爾富特別設計專屬提袋，不僅耐熱、防漏，也方便單手提取，提升購物整體體驗。

早自2023年12月15日起，於全台門市全面啟用「茶葉蛋專用提袋」，貼心設計深獲消費者好評，此舉不僅展現萊爾富對細節的用心，更體現萊爾富一直以來對消費者日常需求的關注與體貼。

除了「茶葉蛋專用提袋」還有「鮮食便當防燙紙板」也是獲得民眾好評，目前超商已經全面取消免費的一次性提網，改為販售可重複使用的不織布提袋。

萊爾富看見消費者的需求，「鮮食便當防燙紙板」不但方便放筷子、也兼顧防燙設計，讓民眾購買鮮食便當享受美味的同時，也能感受到萊爾富的溫暖與用心，萊爾富將持續優化服務細節。

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