晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

萊爾富茶葉蛋手提袋 眾人讚爆最強老三

2025/07/18 14:22

萊爾富堪稱超商界最強老三，有網友發現萊爾富竟然有茶葉蛋手提袋，「差點要放棄買蛋的瞬間，看到這個專用袋，直接哭出來」，該茶葉蛋手提袋也被網友讚爆，直呼，「7-ELEVEN、全家快跟上」。（萊爾富提供）萊爾富堪稱超商界最強老三，有網友發現萊爾富竟然有茶葉蛋手提袋，「差點要放棄買蛋的瞬間，看到這個專用袋，直接哭出來」，該茶葉蛋手提袋也被網友讚爆，直呼，「7-ELEVEN、全家快跟上」。（萊爾富提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕萊爾富堪稱超商界最強老三，有網友發現萊爾富竟然有茶葉蛋手提袋，「差點要放棄買蛋的瞬間，看到這個專用袋，直接哭出來」，該茶葉蛋手提袋也被網友讚爆，直呼，「7-ELEVEN、全家快跟上」。

眼尖的消費者發現，萊爾富近期改版很積極，不僅陸續將招牌換上亮麗的翠綠色，店內的貼心服務也有被驚喜到。

不僅買茶葉蛋有專屬的塑膠手提袋、現在也推出「鮮食便當防燙紙板」，不僅可以把筷子直接插在紙板上的洞裡不會掉下來，還有兼顧防燙的效果，被網友讚到不行。（萊爾富提供）不僅買茶葉蛋有專屬的塑膠手提袋、現在也推出「鮮食便當防燙紙板」，不僅可以把筷子直接插在紙板上的洞裡不會掉下來，還有兼顧防燙的效果，被網友讚到不行。（萊爾富提供）

不僅買茶葉蛋有專屬的塑膠手提袋、現在也推出「鮮食便當防燙紙板」，不僅可以把筷子直接插在紙板上的洞裡不會掉下來，還有兼顧防燙的效果，被網友讚到不行。

網友指出，茶葉蛋手提袋「完全救贖貪吃人，好貼心的設計，真有你的萊爾富」、「超貼心，吃完還可以提著小垃圾」、「茶葉蛋1顆9元，可以直接提在手上，太佛心了」。

萊爾富表示，茶葉蛋一向是超商熱銷的人氣商品，考量到消費者拿取時容易燙手或不便攜帶的狀況，萊爾富特別設計專屬提袋，不僅耐熱、防漏，也方便單手提取，提升購物整體體驗。

早自2023年12月15日起，於全台門市全面啟用「茶葉蛋專用提袋」，貼心設計深獲消費者好評，此舉不僅展現萊爾富對細節的用心，更體現萊爾富一直以來對消費者日常需求的關注與體貼。

除了「茶葉蛋專用提袋」還有「鮮食便當防燙紙板」也是獲得民眾好評，目前超商已經全面取消免費的一次性提網，改為販售可重複使用的不織布提袋。

萊爾富看見消費者的需求，「鮮食便當防燙紙板」不但方便放筷子、也兼顧防燙設計，讓民眾購買鮮食便當享受美味的同時，也能感受到萊爾富的溫暖與用心，萊爾富將持續優化服務細節。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財