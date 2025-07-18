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護國神山財報超狂！台大學者曾嗆魏哲家下台遭鄉民狂噴

2025/07/18 14:40

台積電17日法說會繳出亮眼成績單，18日股價走揚。圖為台積電董事長魏哲家。（資料照，記者廖振輝攝）台積電17日法說會繳出亮眼成績單，18日股價走揚。圖為台積電董事長魏哲家。（資料照，記者廖振輝攝）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電不畏台幣強升，17日法說會繳出亮眼財報，第二季獲利超預期，毛利率達58.6%，締造每股純益達15.36元單季新高。台大管理學院副教授邱宏仁曾於今年3月初台積宣布在美投資千億美元後，在個人臉書發文質疑台積股價可能跌到500元以下，還要求魏哲家應下台並向全民道歉。如今台積業績寫史上最強，股價18日盤中一度觸及1160元新高。邱宏仁昔日的發言遭PTT鄉民挖出來狂噴，嘲諷「事實證明沒有知識藍，只有滋事藍」。

台積電第2季獲利超猛，外媒紛紛上修目標價，最高喊到1400元，受此激勵，台積電18日盤中觸及1160元歷史新高價，上漲30元，終場收1155元，上漲25元，成交額達536.71億元，排名第1。

台積電業績及股價表現出色，打臉台大管理學院副教授邱宏仁，他曾在今年3月初台積電發布加碼在美投資千億美元之後，發文唱衰台積電股價可能跌到500元以下，還要求董事長魏哲家應下台，並向全民道歉。

邱宏仁昔日的發言被PTT鄉民挖出來狂噴，直言「藍藍路經濟學者，怎麼大多水準很低LOW，....連路邊攤都比他們強，遇事只會中國 中國 中國 ? 101招..」，引起網友熱烈留言，有人爆出友人的慘痛經驗，稱「朋友是受害者，800（元）賣掉」。

另有網友抨擊「他們當年還想引進陸資入股IC產業，鼓吹紫光併購台資，還預言2025台灣會完蛋，標準藍腦學者」、「話說這位教授哪時候下台謝罪？」還有人說，｜事實證明沒有知識藍 只有滋事藍」、「知識藍的神話也不是第一次破滅了」、「最慘的是相信藍白恐嚇跑去放空台股，現在嘎（軋）到飛天下不來」、「1100元（只台積電股價）了，你要不要出來磕頭道歉」

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