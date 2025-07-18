高雄大樹「和山光電」遭廢除許可 業者發存證件函將向市府求償

高雄大樹和山光電計劃，遭廢除許可，業者寄存證信函給市府揚言求償。（資料照）

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄大樹「和山光電」有部分違規亂蓋，引發土石流隱憂等爭議，造成高雄市長陳其邁震怒，去函要求主管機關依權責部分廢止籌設及施工許可，經濟部能源署並已出手廢止和山光電二期水保施工許可，業者不堪投資巨額損失，上週向市府寄出存證信函，強調光電計劃均依法申設，不能不給改正申覆期限就片面廢止，將保留法律追訴權向市府求償損失。

高市府表示，水利局自核定水土保持計畫後，水保監督檢查總計15次，違規裁罰7次共108萬元，並於今年5月要求業者停止整地施工，並主動查察業者涉及於不可開發區施工並丈量違反開發計畫違規超過2公頃。

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因業者違反開發計畫及水土保持計畫情節重大，水利局今年6月19日移請臺灣橋頭地方檢察署偵辦，6月23日廢止第二期水保計畫，經發局已報請主管機關經濟部能源署，本於職權部分廢止原相關籌設許可及施工許可，都發局亦已報請內政部就原開發計畫部分調整回原編定使用以恢復植生。經濟部能源署上月已針對業者違法在未核准區域進行光電施工部分，先裁罰150萬元，上月更廢止和山光電二期水保施工許可。

水利局證實，業者對於廢除許可揚言將提告求償，上月水利局確已收到業者寄發的存證件函，主張光電工程均依法申請，縱有缺失，也應給予業者有改善期限，不該片面直接廢除，將保留法律追訴權，不排除向市府求償損失。水利局將靜待業者進一步做為再予以回應。

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