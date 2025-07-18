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身障勞參率僅21.9％ 勞長：雇主有義務提供協助

2025/07/18 13:48

協助身心障礙者投入職場，勞動部長洪申翰提醒雇主，「有義務為障礙者調整工作需求」（勞動部提供）協助身心障礙者投入職場，勞動部長洪申翰提醒雇主，「有義務為障礙者調整工作需求」（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據勞動部統計，113年15至64歲身心障礙者人數約為58.7萬人，其中有意願工作的身心障礙勞動力為25.6萬人，就業者23.8萬人，勞參率僅21.9%，仍然有進步的空間。勞動部積極推動「職場合理調整」概念，勞動部長洪申翰今日提醒，當障礙者提出合理調整需求時，雇主「有義務」提供，行政部門也有義務協助，提供指導與資源。

為推動職場共融與落實「職場合理調整」概念，勞動部與臺北市勞動力重建運用處今（18）日舉辦宣導說明會，邀請企業代表、地方勞政機關及重建機構交流，分享政策理念並重申政府將與企業共同承擔、協力前行的立場。勞動部長洪申翰致詞中指出，我國早在103年訂定《身心障礙者權利公約施施行法》，公約的條文中多次提到合理調整的重要性，勞動部後續也訂定《身心障礙者職場合理調整行政指導》，希望讓這個理念真正落實到全台灣的職場中。

不過，洪申翰引述統計指出，113年身心障礙工作年齡（15-64歲）人數約58.7萬人，其中有意願工作的身心障礙勞動力為25.6萬人，就業者23.8萬人，不含六十五歲以上，計算障礙者的勞動參與率僅43.6%，認為勞參與與勞動力開發，仍然有進步的空間。

洪申翰提醒，協助身心障礙者參與勞動雖屬行政指導，但檢視過去的法院判決與公約內容，當障礙者提出合理調整需求時，雇主｢有義務」提供，當企業不知道該怎麼做時，包括勞動部在內的行政部門，也有義務協助，提供指導與資源，因此，勞動部將於今年下半年，與各地方政府積極舉辦宣導說明會，預計舉辦26場。

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