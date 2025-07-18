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國際油價震盪 下週汽柴油估漲跌1角以內

2025/07/18 13:20

下週汽油不調整或漲跌0.1元、柴油不調整或漲跌0.1元。（記者林菁樺攝）下週汽油不調整或漲跌0.1元、柴油不調整或漲跌0.1元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕受到國際油價近期漲跌互見影響，中油仍可能啟動平穩措施，預估下周國內汽油、柴油價格仍有漲跌0.1元空間。

中油累算至7月17日的調價指標7D3B週均價為70.57美元，較上週（70.97美元）下跌0.4美元；本週新臺幣兌美元匯率為29.357元，較上週（29.142元）貶值0.215元。

國際油價因國際能源署（IEA）調高今年全球原油供應量增幅預測、美國總統川普14日公開警告俄羅斯，烏俄戰爭若沒有在50天內達成協議，就要對俄國課徵稅率約100%的關稅，影響國際原油價格走跌，但因夏季用油需求增加、中國進口原油量年增逾7%等而上漲。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，下週汽油零售價調漲0.8元，柴油調漲0.5元；不過，中油仍啟動平穩措施，但國際原油價格漲跌互見，預估汽油不調整或漲跌0.1元、柴油不調整或漲跌0.1元。

若按預估幅度，下周參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.7到26.9元之間，95無鉛汽油每公升28.2元到28.4元、98無鉛汽油每公升30.2到30.4元、超級柴油每公升25.5元到25.7元；實際調整金額請於週日中午12點以中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

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