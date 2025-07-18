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輝達H20解禁內幕大公開！黃仁勳背後有神隊友

2025/07/18 14:35

近日美國政府解除輝達（NVIDIA）H20晶片對中銷售禁令。示意圖。（路透檔案照）近日美國政府解除輝達（NVIDIA）H20晶片對中銷售禁令。示意圖。（路透檔案照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日美國解除輝達（NVIDIA）H20晶片對中銷售禁令，《紐約時報》披露黃仁勳逆轉這項禁令的原因，除了黃仁勳的堅持不懈，也與白宮加密及人工智慧主管薩克斯（David Sacks）的協助有密切關係。

《紐約時報》報導，今年4月，川普政府突然叫停輝達專為中國設計的AI晶片「H20」，黃仁勳並沒有坐以待斃，開始頻繁奔走於世界各地，積極進行協商，並努力說服川普政府改變原先的政策。

報導指出，黃不僅跟隨川普出訪中東地區，還曾赴美國國會作證，同時憑藉個人魅力，在華府媒體圈贏得好感。此外，黃仁勳還在白宮積極建立良好關係，贏得這些盟友在背後默默支持輝達拓展全球商業版圖。

黃仁勳數個月來的努力開始有回報。上週黃仁勳與川普會面，並親自向其闡述了重啟對中國銷售晶片的理由。據悉，黃仁勳向川普表示，美國晶片應該成為全球通行的標準，若美國主動將如此龐大的中國市場拱手讓給當地業者，將會是個嚴重的錯誤。

幾天之後，輝達表示，川普政府正改變方針，允許輝達恢復向中國出口H20晶片。這一令人矚目的逆轉，標誌著黃仁勳成為科技業領先的地緣政治參與者。

Altimeter Capital Management創辦人Brad Gerstner表示，黃仁勳從始至終都堅持著同個論點，他深信贏得中國開發者的青睞，並剝奪華為的壟斷市場，是美國AI技術征服世界的最佳途徑。

《紐約時報》指出，黃仁勳之所以能成功扭轉局面，是因他在向川普政府示好的同時，也不斷努力想要在中國站穩腳步。隨著中美兩國貿易戰升級，黃仁勳頻繁與華府和北京官員會面，而他的密集溝通，加上中國在貿易談判中向美國施加的壓力，最終促成H20晶片對中國銷售解禁。

報導還指出，矽谷老將、被川普任命為「AI沙皇」的薩克斯（David Sacks）在其中扮演了關鍵推手的角色。4月美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）邀請黃仁勳到海湖莊園會面，黃仁勳在晚宴中勸川普取消禁令，強調H20性能有限，禁令將損害美企，並讓中國競爭對手受益。

儘管部分官員質疑黃仁勳說法，認為他低估了H20性能，2週後仍正式禁售，但這場會面卻成為政策鬆綁的轉捩點。

消息人士透露，得知黃仁勳發言內容的薩克斯，比起其他人，對黃仁勳的中國立場較其他官員更有共鳴，薩克斯不喜歡拜登政府控制全球AI晶片銷售的規定，也質疑華府「對外銷售 AI 晶片對美國有害」的共識。

今年5月，薩克斯已經成為了黃仁勳的盟友。他們一同隨川普出訪中東，薩克斯促成了1項大型交易，即由輝達每年供應數十萬顆當今最先進的晶片，協助阿聯建立1個全球規模數一數二的資料中心。

在敲定這項交易的過程中，薩克斯與黃仁勳開始宣揚相同理論：要贏得AI競賽，美國政府應鼓勵各國購買美國技術，而非給他們理由購買類似的中國技術。

上週黃仁勳在華府與智庫「特別競爭研究計畫」（Special Competitive Studies Project，SCSP）錄製的Podcast中強調，「美國的科技堆疊應該成為全球標準，就像美元是每個國家賴以建立的標準一樣」。

據知情人士透露，黃仁勳上週在白宮橢圓形辦公室，向川普傳達了相同的訊息，薩克斯則坐在一旁表示支持。而在將近1個小時的會議結束後，川普宣布，輝達的晶片可以恢復對中國的銷售。

數天後，黃仁勳前往北京，並親自告訴客戶消息。不過面對記者詢問他對川普決定的影響力時，黃仁勳態低調稱，「我不認為我改變了他的想法，我的工作就是向總統說明我所了解的情況，也就是科技產業、AI以及AI在全球的發展」。

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