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竹市約6.5萬戶享全國單一自住稅率1％優惠稅率

2025/07/18 10:58

新竹市約6.5萬戶享全國單一自住稅率1%優惠稅率，稅務局提醒民眾要在2026年3月23日前辦理自用住宅，才能享此優惠稅率（記者洪美秀攝）新竹市約6.5萬戶享全國單一自住稅率1%優惠稅率，稅務局提醒民眾要在2026年3月23日前辦理自用住宅，才能享此優惠稅率（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市稅務局指出，房屋稅2.0新制今年5月首次開徵，針對符合全國單一自住房屋現值在一定金額以下者，稅率將由1.2%調降為1%，竹市已在今年7月14日公告115年期房屋稅全國單一自住房屋現值一定金額為185萬6600元。經估算，約有6萬5754戶可享全國單一自住稅率1%。提醒符合自住用房屋條件，需在2026年3月23日前（原訂3月22日，遇假日展延）提出申請，以保障自身權益。

稅務局表示，所謂「全國單一自住房屋」，是指房屋所有人或使用權人本人、配偶及未成年子女於全國合計僅持有1戶房屋，無出租或供營業情形，及供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，並於該屋辦竣戶籍登記，且房屋現值在一定金額以下者，可享1%優惠稅率；但若房屋現值超過該金額，則按自住住家用稅率1.2%課徵。

稅務局說明，依財政部公告之「全國單一自住房屋現值一定金額基準」，符合全國單一自住房屋，按其自住應稅房屋現值由高至低排序取第1%戶房屋，低於該房屋現值之最大值為基準。

經排序，竹市2026年期全國單一自住房屋現值以185萬6600元為基準，約有6萬5754戶可適用1%優惠稅率，超過基準者計有664戶，仍按自住住家用稅率1.2%課徵。若未完成戶籍登記的自住房屋，將按非自住住家用稅率2.6%至4.8%課徵房屋稅，與適用自住住家用稅率最大相差4倍之多。可電洽：03-522-5161分機401至418。

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