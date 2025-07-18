Costco「6大地雷商品」曝光！網友崩潰：吃起來就像塑膠...

美式賣場好市多（Costco）販售商品五花八門，吸引不少民眾前往採購。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）販售商品五花八門，吸引不少民眾前往採購，但總是會有一些商品無法讓大多數顧客滿意。外媒整理出一些最常在美國社群平台Reddit上，被網友抱怨的Costco商品。但並非所有批評都針對產品本身，有的與包裝、價格，甚至發霉問題有關。

以下是最常被Reddit網友抱怨的6種Costco商品：

科克蘭牛奶（Kirkland Signature Milk）

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DealNews.com的消費者分析師拉姆霍爾德（Julie Ramhold）說，Costco牛奶本身沒有問題，但被投訴的理由很特別，是因為其方形的瓶身，消費者真的很討厭其包裝設計。

拉姆霍爾德解釋，Costco牛奶的瓶身設計，是為了較方便運送、成本也比較便宜，還更環保，但很多人抱怨這樣的瓶身在倒牛奶時很容易灑出來，而就他個人而言，他也同意消費者的抱怨，因為「我想不出哪一次倒牛奶沒有灑出來」。而據傳Costco似乎已計畫改善這個問題。

科克蘭雞肉捲（Kirkland Signature Chicken Bakes）

Costco 的粉絲已經已經表達了他們一致的看法：店內現做的烤雞捲才值得買，冷凍即食版本完全不行。不少消費者在 Reddit 上發文抱怨，認為冷凍版本的雞肉捲是科克蘭最糟糕的商品之一。冷凍食品版本顯然根本無法還原現做口感。

Chomps牛肉條（Chomps Beef Sticks）

Chomps 是一款以草飼牛製成的高蛋白健康食物。雖然不是 Costco 專屬品牌，但拉姆霍爾德表示：「在 Costco 的 Reddit 子版塊上，有不少人反映他們買到的包裝中至少會有一條牛肉條看起來疑似發霉，只能直接丟掉。」

她補充說：「不過這個產品的狀況可能因人而異，因為每條牛肉條是獨立包裝的，所以不必擔心整包被污染。不過，你還是可以把包裝翻過來看看裡面狀況是否正常。」

生鮮蔬果（Fresh Produce）

在另一個Costco的Reddit討論貼文中，有消費者分享他們在Costco購買生鮮蔬果的不好經驗。被網友點名應該避免購買的蔬果，包括草莓、小黃瓜與酪梨，他們抱怨這幾類蔬果很容易變質。

科克蘭洗碗錠（Kirkland Signature Dishwasher Detergent）

產品評論平台ShoppingFoodie的執行長彭尼（Jamie Penney）說，科克蘭洗碗錠雖然有廣大顧客群，但也被不少人抱怨，有人說洗碗錠溶解不徹底，會在碗盤上留下一層薄膜，讓碗盤看起來很髒，也有人說洗碗錠讓人感到噁心或皮膚癢。

科克蘭水煮蛋（Kirkland Hard Boiled Eggs）

超過400位網友在Reddit上抱怨科克蘭的水煮蛋，他們描述該款商品的口感有各式各樣，從「很噁心」到「奇怪的味道」，還有人稱吃起來簡直就像塑膠。

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